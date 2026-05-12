Cómo hacer nueces confitadas artesanales: la receta perfecta de fácil paso a paso

Receta de nueces confitadas, ingredientes

Para obtener una docena de piezas Premium de nueces confitadas, necesitás:

Nueces: 24 mariposas (mitades) grandes y seleccionadas.

Relleno: 250 g de dulce de leche repostero (es fundamental que sea de consistencia firme).

El baño (fondant): 250 g de azúcar, 100 ml de agua y unas gotas de jugo de limón.

receta-nueces-confitadas1

Receta de nueces confitadas, paso a paso

El ensamble: tomá una mitad de nuez y colocá una generosa porción de dulce de leche con una manga o espátula. Coroná con otra mitad de nuez, presionando ligeramente para que el dulce asome por los costados, pero sin desbordar. Tip del experto: llevá las nueces rellenas al frío por 20 minutos para que tomen cuerpo antes del baño. El punto del fondant: en una cacerolita, cociná el azúcar con el agua hasta alcanzar el "punto bolita blanda" (aproximadamente 118°C). Si no tenés termómetro, es cuando al echar una gota en agua fría podés formar una esfera maleable con los dedos. El blanqueado: retirá del fuego y batí la mezcla enérgicamente hasta que pase de ser un almíbar transparente a una crema blanca y opaca. Agregá el limón para darle ese brillo característico. El baño de gloria: sumergí cada "sándwich" de nuez en el fondant caliente con ayuda de un tenedor. Escurrí el exceso y dejalas secar sobre un papel manteca o una rejilla.

receta-nueces-confitadas

Secretos para lucirse con la receta

El secado: no intentes acelerar el proceso. El ambiente debe estar seco; la humedad es el peor enemigo del fondant.

La variante regional: en algunas zonas se suele añadir una pizca de ralladura de naranja al dulce de leche para realzar el aroma.

Presentación: una vez secas, envolvelas en papel celofán transparente. No solo se conservan mejor, sino que lucen ese acabado artesanal que tanto nos gusta a los mendocinos.

Dato: la nuez confitada es el maridaje ideal para un buen vino tardío un café intenso de media tarde.