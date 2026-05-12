Cómo hacer nueces confitadas artesanales: la receta perfecta de fácil paso a paso

En el universo de la repostería artesanal argentina, pocos bocados logran la sofisticación de la nuez confitada. Con raíces profundas en el norte de nuestro país, pero adoptada con fervor en todo el país, esta pieza de "bombonería criolla" es mucho más que una simple receta: es un testimonio de técnica y tradición.
La clave del éxito de la receta no reside solo en la calidad de sus ingredientes, sino en el respeto por los tiempos. Aquí te presentamos la guía definitiva para transformarte en un maestro confitero.
Receta de nueces confitadas, ingredientes
Para obtener una docena de piezas Premium de nueces confitadas, necesitás:
- Nueces: 24 mariposas (mitades) grandes y seleccionadas.
- Relleno: 250 g de dulce de leche repostero (es fundamental que sea de consistencia firme).
- El baño (fondant): 250 g de azúcar, 100 ml de agua y unas gotas de jugo de limón.
Receta de nueces confitadas, paso a paso
- El ensamble: tomá una mitad de nuez y colocá una generosa porción de dulce de leche con una manga o espátula. Coroná con otra mitad de nuez, presionando ligeramente para que el dulce asome por los costados, pero sin desbordar. Tip del experto: llevá las nueces rellenas al frío por 20 minutos para que tomen cuerpo antes del baño.
- El punto del fondant: en una cacerolita, cociná el azúcar con el agua hasta alcanzar el "punto bolita blanda" (aproximadamente 118°C). Si no tenés termómetro, es cuando al echar una gota en agua fría podés formar una esfera maleable con los dedos.
- El blanqueado: retirá del fuego y batí la mezcla enérgicamente hasta que pase de ser un almíbar transparente a una crema blanca y opaca. Agregá el limón para darle ese brillo característico.
- El baño de gloria: sumergí cada "sándwich" de nuez en el fondant caliente con ayuda de un tenedor. Escurrí el exceso y dejalas secar sobre un papel manteca o una rejilla.
Secretos para lucirse con la receta
- El secado: no intentes acelerar el proceso. El ambiente debe estar seco; la humedad es el peor enemigo del fondant.
- La variante regional: en algunas zonas se suele añadir una pizca de ralladura de naranja al dulce de leche para realzar el aroma.
- Presentación: una vez secas, envolvelas en papel celofán transparente. No solo se conservan mejor, sino que lucen ese acabado artesanal que tanto nos gusta a los mendocinos.
Dato: la nuez confitada es el maridaje ideal para un buen vino tardío un café intenso de media tarde.