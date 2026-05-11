Cómo hacer tortitas caseras con chicharrones: la receta tradicional para los días fríos de otoño

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Receta de tortitas con chicharrones, ingredientes

Para preparar aproximadamente una docena de tortitas caseras (dependiendo del tamaño), vas a necesitar estos ingredientes:

Harina 000 o 0000: 500 gramos.

Grasa de vaca (ideal de pella): 150 gramos.

Chicharrones (molidos o picados): 150 gramos. (Tip: podés comprarlos hechos en la carnicería o hacerlos vos mismo derritiendo la grasa y rescatando los pedacitos crujientes).

Levadura fresca: 15 gramos (o 5 gramos si usás levadura seca).

Sal fina: 1 cucharada sopera al ras (unos 15 gramos).

Agua tibia: 200 a 250 cc (cantidad necesaria).

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Receta de tortitas caseras con chicharrones, ingredientes

La preparación de la levadura: en un recipiente pequeño, desmenuzá la levadura fresca con un chorrito de agua tibia y una pizca de azúcar. Dejala reposar unos 10 minutos hasta que espume. Esto nos asegura que la levadura está activa y la masa quedará esponjosa. La corona y la grasa:eEn la mesada limpia o en un bol grande, hacé una corona con la harina. En los bordes (por fuera), esparcí la sal. En el centro, agregá la levadura ya espumada y la grasa de vaca, que debe estar a punto pomada o apenas derretida, pero nunca caliente. El armado del bollo: empezá a integrar los ingredientes del centro hacia afuera, agregando el agua tibia de a poco. Amasá con energía durante unos 10 minutos. La masa tiene que quedar suave, lisa y tierna. El momento clave: los chicharrones: estirá un poco la masa y distribuí los chicharrones de manera uniforme. Volvé a amasar doblando la masa sobre sí misma para que los pedacitos se integren por todos lados y no se escapen en el horno. Una vez integrados, tapá el bollo con un repasador limpio y dejalo descansar unos 20 minutos. El armado de las tortitas caseras: cortá porciones de masa de aproximadamente 50 a 60 gramos. Hacé bollitos con las manos y colocalos en una asadera previamente engrasada (o con un chorrito de aceite). Con la palma de la mano o los dedos, aplastalos hasta darles la clásica forma de tortita. El toque final y al horno: un paso fundamental: pinchalos con un tenedor. Esto evita que se inflen demasiado en el centro y asegura una cocción pareja. Dejalas reposar otros 15 minutos en la asadera mientras precalentás el horno a temperatura fuerte (200 °C). La cocción: llevalas al horno entre 15 y 20 minutos, o hasta que las veas doraditas y crujientes por arriba y en la base.

El consejo del especialista sobre la receta

Para que los chicharrones tengan aún más sabor, podés hidratarlos unos minutos antes con un chorrito de agua caliente. Y si te gustan las tortitas caseras más hojaldradas, podés intercalar pequeños pliegues en la masa antes de armar los bollos.

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Retiralas del horno y, si la ansiedad te lo permite, dejalas entibiar un poco. Solo queda preparar el mate (amargo o dulce, acá no juzgamos) y disfrutar de un pedacito de la identidad argentina en tu propia mesa. ¡A disfrutar!