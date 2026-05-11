Cómo hacer tortitas caseras con chicharrones: la receta tradicional para los días fríos de otoño

El otoño tiene una banda sonora inconfundible: el silbido de la pava. Y a esa postal de hojas secas y mañanas frescas le falta un solo elemento para ser perfecta, ese que inunda la casa con olor a panadería y tradición: la receta de tortitas caseras con chicharrones.
Si bien en todas las provincias argentinas somos bendecidos con panaderías de barrio que dominan el arte de la masa, hacerlas en casa tiene un encanto especial. Es un viaje directo a las cocinas de nuestras abuelas, donde la grasa de pella, la harina y el calor del horno construían la merienda perfecta.
Hoy te traemos la receta paso a paso para que te animes a meter las manos en la masa. El secreto no está en ingredientes rebuscados, sino en el amasado y en no escatimar con el protagonista indiscutido: el chicharrón.
Receta de tortitas con chicharrones, ingredientes
Para preparar aproximadamente una docena de tortitas caseras (dependiendo del tamaño), vas a necesitar estos ingredientes:
- Harina 000 o 0000: 500 gramos.
- Grasa de vaca (ideal de pella): 150 gramos.
- Chicharrones (molidos o picados): 150 gramos. (Tip: podés comprarlos hechos en la carnicería o hacerlos vos mismo derritiendo la grasa y rescatando los pedacitos crujientes).
- Levadura fresca: 15 gramos (o 5 gramos si usás levadura seca).
- Sal fina: 1 cucharada sopera al ras (unos 15 gramos).
- Agua tibia: 200 a 250 cc (cantidad necesaria).
Receta de tortitas caseras con chicharrones, ingredientes
- La preparación de la levadura: en un recipiente pequeño, desmenuzá la levadura fresca con un chorrito de agua tibia y una pizca de azúcar. Dejala reposar unos 10 minutos hasta que espume. Esto nos asegura que la levadura está activa y la masa quedará esponjosa.
- La corona y la grasa:eEn la mesada limpia o en un bol grande, hacé una corona con la harina. En los bordes (por fuera), esparcí la sal. En el centro, agregá la levadura ya espumada y la grasa de vaca, que debe estar a punto pomada o apenas derretida, pero nunca caliente.
- El armado del bollo: empezá a integrar los ingredientes del centro hacia afuera, agregando el agua tibia de a poco. Amasá con energía durante unos 10 minutos. La masa tiene que quedar suave, lisa y tierna.
- El momento clave: los chicharrones: estirá un poco la masa y distribuí los chicharrones de manera uniforme. Volvé a amasar doblando la masa sobre sí misma para que los pedacitos se integren por todos lados y no se escapen en el horno. Una vez integrados, tapá el bollo con un repasador limpio y dejalo descansar unos 20 minutos.
- El armado de las tortitas caseras: cortá porciones de masa de aproximadamente 50 a 60 gramos. Hacé bollitos con las manos y colocalos en una asadera previamente engrasada (o con un chorrito de aceite). Con la palma de la mano o los dedos, aplastalos hasta darles la clásica forma de tortita.
- El toque final y al horno: un paso fundamental: pinchalos con un tenedor. Esto evita que se inflen demasiado en el centro y asegura una cocción pareja. Dejalas reposar otros 15 minutos en la asadera mientras precalentás el horno a temperatura fuerte (200 °C).
- La cocción: llevalas al horno entre 15 y 20 minutos, o hasta que las veas doraditas y crujientes por arriba y en la base.
El consejo del especialista sobre la receta
Para que los chicharrones tengan aún más sabor, podés hidratarlos unos minutos antes con un chorrito de agua caliente. Y si te gustan las tortitas caseras más hojaldradas, podés intercalar pequeños pliegues en la masa antes de armar los bollos.
Retiralas del horno y, si la ansiedad te lo permite, dejalas entibiar un poco. Solo queda preparar el mate (amargo o dulce, acá no juzgamos) y disfrutar de un pedacito de la identidad argentina en tu propia mesa. ¡A disfrutar!