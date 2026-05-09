Cómo hacer la Torta invertida de manzanas: la receta riquísima, fácil y caramelizada con 8 ingredientes

La torta invertida de manzanas es una de las recetas más preparadas en casa por su simpleza y sabor único. Sin dudas, es parte del recetario de las abuelas, ideal para compartir en un domingo familiar y acompañar el mate de la tarde.
Se trata de una receta que le gusta a todos: tiene un aroma irresistible, un sabor dulce y una textura húmeda inigualable. Para preparar esta torta necesitas solo 8 ingredientes y 40 minutos.
La torta invertida de manzanas no solo te va a salvar la merienda, sino que además de ser rendidora, con el tiempo su sabor es cada vez más irresistible.
Receta de la torta invertida de manzana
Ingredientes:
- 2 manzanas grandes
- 150 g de azúcar
- 150 cc. de leche descremada
- 2 huevos
- Ralladura de 1 naranja
- 1 cdta. de extracto de vainilla
- 300 g de harina leudante (o harina 0000 y 3 cdtas. de polvo de hornear)
- 100 o 200 g de azúcar
Cómo hacer la torta invertida de manzana, la receta paso a paso
- Primero, pela y corta las manzanas en láminas finas y rocíalas con jugo de limón.
- Luego, acaramela un molde para horno y apoya las manzanas sobre él. Reserva.
- En un bowl, coloca los huevos, el aceite, la leche, la ralladura y el azúcar. Bate hasta que se disuelva y agrega un poco de harina. Integra.
- Añade la mitad de la mezcla sobre las manzanas con el caramelo y luego dispón el resto de las manzanas. Termina de colocar la mezcla.
- Lleva la preparación a horno medio, precalentado, por alrededor de 40 minutos o hasta que al pinchar un palillo, éste salga seco.
- Cuando tu torta invertida de manzana esté cocida, desmolda de manera que la parte de abajo quede arriba.
Ahora que ya saber cómo hacer la torta invertida de manzanas, es momento de poner manos a la obra y lograr una exquisita receta para la merienda.