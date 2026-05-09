Cómo hacer la Torta invertida de manzanas: la receta riquísima, fácil y caramelizada con 8 ingredientes

Se trata de una receta que le gusta a todos: tiene un aroma irresistible, un sabor dulce y una textura húmeda inigualable. Para preparar esta torta necesitas solo 8 ingredientes y 40 minutos.

La torta invertida de manzanas no solo te va a salvar la merienda, sino que además de ser rendidora, con el tiempo su sabor es cada vez más irresistible.