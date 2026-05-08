Qué son los tequeños y cómo hacer la receta casera de los bastones de queso listos en 20 minutos

Los tequeños son una de las recetas típicas de la gastronomía venezolana, como así también de otros países de América Latina. Se trata de bastones de queso con una masa suave y un relleno cremoso irresistible al paladar.
Ideales para compartir en picadas, reuniones o comidas rápidas, los tequeños son palitos de harina de trigo rellenos de queso duro que se pueden untar con alguna salsa y ¡quedan exquisitos!
Para preparar la receta de tequeños venezolanos es conveniente usar queso llanero, pero si no lo consigues puedes optar por un queso duro o para rallar. Se preparan en 20 minutos y llevan ingredientes muy sencillos.
Cómo acompañar los tequeños: las mejores salsas
Como mencionamos anteriormente, los tequeños venezolanos son snacks salados que suelen servirse con alguna salsa para potenciar su sabor.
Te dejamos algunas opciones de salsas para tequeños compartidas por Paulina Cocina. ¿Cuáles son?
- Salsa picante: licúa 1/2 pimentón rojo, 100 gramos de queso crema, 1 cucharadita de mayonesa y una pizca de sal.
- Chimichurri: en un frasco, mezcla perejil picado, orégano y ajo picado. Agrega jugo de limón con pimentón y ají molido. Salpimienta y agregar aceto con aceite de oliva. Agita fuerte y listo. Si quieres, sigue nuestra receta de chimichurri casero.
- Salsa barbacoa: en un recipiente, mezcla manteca, ajo y cebolla y cocina por 2 minutos en el microondas. Agrega salsa de tomate, vinagre, azúcar morena, sal y pimienta. Revuelve bien y lleva nuevamente al microondas por 7 minutos. Puedes procesar la salsa.
- Salsa de miel y mostaza: mezcla jugo de limón, vinagre blanco, miel, 1 cucharada de mostaza, sal y pimienta. Licúa y agrega de a poco 8 cucharadas de aceite de oliva hasta lograr la consistencia deseada.
Receta de tequeños, los bastones de queso
Ingredientes:
- 300 g de queso llanero o queso para rallar
- 250 g de harina de trigo
- 1 huevo
- 80 g de manteca
- 5 g de azúcar
- 40 g de leche
- 5 g de sal
Cómo preparar tequeños venezolanos: la receta paso a paso
- Primero, en un bowl grande, coloca la harina, la manteca en dados, la leche, el huevo, el azúcar y la sal. Si la masa queda demasiado seca, puedes sumar un poco más de leche.
- A continuación, amasa con las varillas de la batidora. Cuando quede todo integrado y se forme una textura arenosa, pasa la mezcla a la mesada. Amasa con las manos.
- Una vez lista, reserva la masa en un bowl tapada con papel film y deja reposar por 10-15 minutos. Mientras tanto, puedes cortar el queso es bastones de alrededor de 6 centímetros de largo y uno de ancho.
- Espolvorea la masa con harina y estírala con un rodillo, dándole forma rectangular. Debe quedar fina, de 2 centímetros de grosor. Córtala en tiras.
- Después, humedece una de las tiras con un pincel y envuelve un palito de queso con ella. Por mientras, calienta abundante aceite en una sartén.
- Para terminar, introduce los tequeños en el aceite y dóralos durante un minuto. Colócalos sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite y sirve recién hechos.