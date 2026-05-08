Qué son los tequeños y cómo hacer la receta casera de los bastones de queso listos en 20 minutos

Ideales para compartir en picadas, reuniones o comidas rápidas, los tequeños son palitos de harina de trigo rellenos de queso duro que se pueden untar con alguna salsa y ¡quedan exquisitos!

Para preparar la receta de tequeños venezolanos es conveniente usar queso llanero, pero si no lo consigues puedes optar por un queso duro o para rallar. Se preparan en 20 minutos y llevan ingredientes muy sencillos.