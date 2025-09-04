Inicio Recetas chimichurri
Cómo hacer Chimichurri nivel experto: la receta de campo con 1 ingrediente secreto para los locos del asado

Para todo tipo de cortes de carne, el chimichurri es una de las recetas de campo más versátiles. Con un ingrediente secreto, puedes realzar su sabor

El chimichurri es una receta sencilla de preparar para acompañar el asado. Foto: iStock.

El chimichurri casero es una de las recetas argentinas que llegaron directo del campo bonaerense de la mano de un señor estadounidense que preparó una salsa con aceite, ajo, perejil y otros condimentos. Pero su origen es incierto: algunas versiones sostienen que fue creado por inmigrantes europeos en América del Sur, mientras que otros creen que el nombre proviene de la palabra vasca "tximitxurri", que significa "mezcla desordenada".

Lo cierto es que, para los argentinos, el chimichurri es nuestro. O cada vez lo hacemos más propio, añadiendo ingredientes originales que le dan su impronta y un sabor exquisito para acompaañr el asado. La receta tradicional lleva perejil, ajo, vinagre, aceite de oliva, orégano y ají molido. Pero te proponemos agregar una especia secreta.

El chimichurri es una receta de campo ideal para los amantes del asado, ya que sirve como guarnición para todo tipo de cortes de carne.

Recetas: Chimichurri para asado con 1 ingrediente secreto

Ingredientes:

  • 2 cucharadas de perejil fresco
  • 1/2 cucharada de orégano
  • 1 diente de ajo
  • 1/2 cucharada de pimentón
  • 1/2 cucharada de ají molido
  • 1/2 cucharadita de sal
  • Aceto balsámico o vinagre
  • Pimienta negra
  • Pimentón ahumado (ingrediente secreto)
  • Aceite de oliva
El ingrediente secreto para hacer un chimichurri único es el pimentón ahumado.

Cómo preparar la receta del chimichurri nivel experto

  1. Primero, pica el ajo y el perejil (solo las hojas). Luego, coloca dos cucharadas en el fondo de un frasco y agrega pimentón dulce, ají molido, orégano, pimienta y sal. También, suma el ingrediente secreto: pimentón ahumado.
  2. A continuación, agrega el aceite de oliva hasta tapar los condimentos. También, suma un chorro generoso de aceto balsámico.
  3. Por último, tapa el frasco y agita bien. Lo ideal es mezclar e integrar todos los ingredientes hasta que la salsa chimichurri tome color. Si quieres, puedes dejarlo macerar toda la noche o incluso durante una semana.

Chimichurri casero: con qué acompañarlo

El chimichurri casero es una salsa riquísima y especiada que se usa para condimentar todo tipo de preparaciones, especialmente el asado y todo lo que tiene que ver con él, como choripanes y sánguches.

Afortunadamente, también es una salsa especial para las pizzas, pescados y pastas. O lo que vos quieras.

El chimichurri casero es perfecto para acompañar el asado, ya que potencia su sabor.

Cómo conservar el chimichurri en la heladera

Guardar el chimichurri casero en la heladera, por lo menos un día antes de consumirlo, es una buena opción para lograr una mayor concentración de sabores.

Si quieres, puedes tenerlo en la heladera por hasta dos meses. Lo ideal es, cada tanto, incorporar un ajo machacado y luego retirarlo, para agregar otro. Mientras tanto, es imprescindible que todas las especias estén cubiertas de aceite.

Para un almacenamiento más prolongado, puedes congelar el chimichurri en cubeteras de hielo para tener porciones individuales y usarlo cuando desees.

