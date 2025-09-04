Cómo hacer Chimichurri nivel experto: la receta de campo con 1 ingrediente secreto para los locos del asado

2 cucharadas de perejil fresco

1/2 cucharada de orégano

1 diente de ajo

1/2 cucharada de pimentón

1/2 cucharada de ají molido

1/2 cucharadita de sal

Aceto balsámico o vinagre

Pimienta negra

Pimentón ahumado ( ingrediente secreto )

) Aceite de oliva

chimichurri carne receta (2).jpg El ingrediente secreto para hacer un chimichurri único es el pimentón ahumado.

Cómo preparar la receta del chimichurri nivel experto

Primero, pica el ajo y el perejil (solo las hojas). Luego, coloca dos cucharadas en el fondo de un frasco y agrega pimentón dulce, ají molido, orégano, pimienta y sal. También, suma el ingrediente secreto: pimentón ahumado. A continuación, agrega el aceite de oliva hasta tapar los condimentos. También, suma un chorro generoso de aceto balsámico. Por último, tapa el frasco y agita bien. Lo ideal es mezclar e integrar todos los ingredientes hasta que la salsa chimichurri tome color. Si quieres, puedes dejarlo macerar toda la noche o incluso durante una semana.

Chimichurri casero: con qué acompañarlo

El chimichurri casero es una salsa riquísima y especiada que se usa para condimentar todo tipo de preparaciones, especialmente el asado y todo lo que tiene que ver con él, como choripanes y sánguches.

Afortunadamente, también es una salsa especial para las pizzas, pescados y pastas. O lo que vos quieras.

chimichurri carne receta.png El chimichurri casero es perfecto para acompañar el asado, ya que potencia su sabor.

Cómo conservar el chimichurri en la heladera

Guardar el chimichurri casero en la heladera, por lo menos un día antes de consumirlo, es una buena opción para lograr una mayor concentración de sabores.

Si quieres, puedes tenerlo en la heladera por hasta dos meses. Lo ideal es, cada tanto, incorporar un ajo machacado y luego retirarlo, para agregar otro. Mientras tanto, es imprescindible que todas las especias estén cubiertas de aceite.

Para un almacenamiento más prolongado, puedes congelar el chimichurri en cubeteras de hielo para tener porciones individuales y usarlo cuando desees.