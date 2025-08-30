Inicio Recetas Salsa
¡Deliciosa!

Cómo preparar Carbonara: la receta de las pastas con una salsa cremosa e intensa en 15 minutos

Es una de las mejores recetas para acompañar los espaguetis. La salsa carbonara se prepara con queso parmesano, huevos y panceta

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La carbonara es un plato de espaguetis con salsa de queso parmesano y panceta muy cremosa y sabrosa. Foto: iStock.

Un buen plato de pastas en un día como hoy, es todo lo que está bien. Muchas veces no sabemos con qué salsa acompañar los espaguetis, por ejemplo, y menos cómo elaborarla. Lo cierto es que hay miles de recetas de guarniciones, pero te contamos acerca de la salsa carbonara, que lleva panceta y queso parmesano.

La salsa carbonara es una receta tradicional italiana que fue inventada por el chef del Hotel Quirinale de Roma en 1887 y se servía a los huéspedes. Se trata de un plato de pastas elaborado con huevo, panceta y queso parmesano que es muy cremoso y gustoso.

Según Paulina Cocina en un artículo "Salsa carbonara tradicional: nos damos un gusto Italiano", en sus orígenes la carbonara era una salsa que hacían los mineros de carbón en los Abruzzos, Italia. Los espaguetis a la carbonara eran el plato estrella en sus jornadas de trabajo.

La salsa carbonara es una receta perfecta para acompa&ntilde;ar las pastas largas, como los espaguetis. Foto: gentileza alternativa-mente.

Entonces, la salsa carbonara hace referencia a estos mineros de carbón que amaban prepararla. Sin embargo, otras versiones afirman que la referencia del carbón se hizo por el uso de la pimienta negra en su receta.

Recetas: carbonara con panceta y parmesano

La salsa carbonara es una guarnición que se prepara para acompañar todo tipo de pastas, en especial los espaguetis. Tiene un sabor intenso y cremoso gracias a la panceta y el queso parmesano. Te dejamos una receta fácil compartida por Paulina Cocina. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

  • 320 gramos de fideos espaguetis
  • 3 huevos (o 4 yemas)
  • 150 gramos de panceta
  • 40 gramos de queso parmesano
  • Sal gruesa y pimienta negra

Si bien la salsa carbonara es perfecta para acompañar espaguetis, esta guarnición queda perfecta con cualquier tipo de pasta larga como linguini, bucatini y tagiatelle.

La salsa carbonara se elabora con huevos, panceta y queso parmesano. Tiene un sabor intenso y es pura cremosidad.

Cómo preparar Salsa carbonara para pastas: la receta paso a paso

  1. Primero, corta la panceta en tiras de 1 centímetro, aproximadamente. Dora en una sartén a fuego bajo, por 10 minutos o hasta que esté dorada. Mientras tanto, cocina las pastas.
  2. A continuación, ralla el queso parmesano bien fino y, en un bowl, bate las yemas de los huevos e incorpora el queso. Condimenta con sal y pimienta, batiendo para integrar todo. Agrega la panceta que reservaste, un poco más de queso parmesano y más pimienta.
  3. Una vez que los espaguetis estén cocidos, cuela y regrésalos a la olla. Aún calientes, agrega la salsa carbonara y mezcla bien. De esta forma, la yema se cocinará y quedará un plato de pastas cremoso.
La carbonara es una comida tradicional italiana inventada en 1887 que era preparada por los mineros de carb&oacute;n en los Abruzzos.

