Cómo preparar Carbonara: la receta de las pastas con una salsa cremosa e intensa en 15 minutos

Receta salsa carbonara .jpg
La salsa carbonara es una receta perfecta para acompañar las pastas largas, como los espaguetis. Foto: gentileza alternativa-mente.
Entonces, la salsa carbonara hace referencia a estos mineros de carbón que amaban prepararla. Sin embargo, otras versiones afirman que la referencia del carbón se hizo por el uso de la pimienta negra en su receta.
Recetas: carbonara con panceta y parmesano
La salsa carbonara es una guarnición que se prepara para acompañar todo tipo de pastas, en especial los espaguetis. Tiene un sabor intenso y cremoso gracias a la panceta y el queso parmesano. Te dejamos una receta fácil compartida por Paulina Cocina. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 320 gramos de fideos espaguetis
- 3 huevos (o 4 yemas)
- 150 gramos de panceta
- 40 gramos de queso parmesano
- Sal gruesa y pimienta negra
Si bien la salsa carbonara es perfecta para acompañar espaguetis, esta guarnición queda perfecta con cualquier tipo de pasta larga como linguini, bucatini y tagiatelle.
Receta salsa carbonara (2).jpg
La salsa carbonara se elabora con huevos, panceta y queso parmesano. Tiene un sabor intenso y es pura cremosidad.
Cómo preparar Salsa carbonara para pastas: la receta paso a paso
- Primero, corta la panceta en tiras de 1 centímetro, aproximadamente. Dora en una sartén a fuego bajo, por 10 minutos o hasta que esté dorada. Mientras tanto, cocina las pastas.
- A continuación, ralla el queso parmesano bien fino y, en un bowl, bate las yemas de los huevos e incorpora el queso. Condimenta con sal y pimienta, batiendo para integrar todo. Agrega la panceta que reservaste, un poco más de queso parmesano y más pimienta.
- Una vez que los espaguetis estén cocidos, cuela y regrésalos a la olla. Aún calientes, agrega la salsa carbonara y mezcla bien. De esta forma, la yema se cocinará y quedará un plato de pastas cremoso.
Receta salsa carbonara (1).jpg
La carbonara es una comida tradicional italiana inventada en 1887 que era preparada por los mineros de carbón en los Abruzzos.