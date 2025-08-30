Cómo preparar Carbonara: la receta de las pastas con una salsa cremosa e intensa en 15 minutos

La salsa carbonara es una receta tradicional italiana que fue inventada por el chef del Hotel Quirinale de Roma en 1887 y se servía a los huéspedes. Se trata de un plato de pastas elaborado con huevo, panceta y queso parmesano que es muy cremoso y gustoso.

Según Paulina Cocina en un artículo "Salsa carbonara tradicional: nos damos un gusto Italiano", en sus orígenes la carbonara era una salsa que hacían los mineros de carbón en los Abruzzos, Italia. Los espaguetis a la carbonara eran el plato estrella en sus jornadas de trabajo.