Cómo hacer chocotorta fácil y económica: la receta del postre más rico

Lo mejor para la elaboración de esta receta, es que no requiere conocimientos avanzados de pastelería ni el uso del horno, lo que la convierte en la aliada perfecta para los que buscan resultados profesionales con el menor esfuerzo.

Para lograr esa textura "nube" que todos buscamos, la clave está en el equilibrio entre el queso crema y el dulce de leche, sumado al tiempo de frío, que es el verdadero cocinero de esta receta.

receta-chocotorta

Receta de chocotorta exquisita

Estos son los ingredientes necesarios para realizar la mejor chocotorta del mundo, un postre que se lleva todos los elogios:

Ingredientes

Galletitas de chocolate: 3 o 4 paquetes (preferentemente las clásicas rectangulares)

Dulce de leche repostero: 500 gramos (fundamental que sea repostero para que mantenga la estructura)

Queso crema: 500 gramos (de consistencia firme)

Leche o café: Cantidad necesaria para humedecer las galletitas

receta-chocotorta1

Receta de chocotorta exquisita, paso a paso

La mezcla estrella: en un bol, batir el dulce de leche con el queso crema hasta lograr una preparación homogénea y de color uniforme. Este es el corazón de la torta. El remojo: pasar rápidamente las galletitas por la leche (o café frío si se busca un perfil de sabor más intenso). Es un toque veloz para que no se rompan. El armado: en una fuente rectangular, colocar una capa de galletitas, cubrir con una parte de la crema y repetir el proceso hasta terminar los ingredientes. Se recomiendan al menos 4 capas para una buena altura. El toque final: decorar la superficie con galletitas trituradas o rulos de chocolate.

receta-chocotorta2

El secreto de los expertos sobre esta receta

Aunque la ansiedad gane, la chocotorta necesita frío. Lo ideal es dejarla en la heladera un mínimo de 4 a 6 horas, aunque si se prepara de un día para el otro, el sabor se intensifica y la humedad de la crema termina de ablandar las galletitas de forma perfecta.

Para los más osados, un chorrito de licor en el café de remojo o una capa intermedia de chocolate amargo rallado pueden elevar este clásico a una categoría premium. ¡A disfrutar!