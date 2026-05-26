Cómo hacer pelotitas saltarinas caseras: la receta divertida para los niños

La receta de pelotitas saltarinas, ingredientes

Para crear estas coloridas pelotitas saltarinas, vas a necesitar:

2 cucharadas de agua tibia

1/2 cucharadita de bórax (se consigue en farmacias o ferreterías)

1 cucharada de cola vinílica (la plasticola blanca de uso escolar)

1 cucharada de maicena (almidón de maíz)

Colorante alimentario (el de repostería)

Dos recipientes pequeños de plástico o vidrio

Una cucharita para mezclar

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La receta de pelotitas saltarinas, paso a paso

El proceso de la receta es sencillo, pero requiere amasar un poco los ingredientes. Es el momento ideal para que los niños metan las manos en la masa.

Preparar el activador: en el primer recipiente, mezclá el agua tibia con la media cucharadita de bórax. Revolvés hasta que el polvo se disuelva por completo. La base de la pelota: en el segundo recipiente, colocá la cucharada de cola vinílica. Agregale dos o tres gotas del colorante alimentario que más te guste y mezclá bien hasta lograr un color uniforme. Darle cuerpo: a la mezcla de la cola con color, sumale la cucharada de maicena. Mezclá todo lo mejor que puedas. Va a quedar una pasta espesa. La magia química: verté la mezcla de agua y bórax (el primer recipiente) dentro del recipiente que tiene la pasta de color. Dejá reposar todo sin tocar durante unos 15 segundos. A amasar: pasado ese tiempo, revolvé con la cuchara. Vas a notar que la mezcla se vuelve rígida y difícil de manejar. Sacala del recipiente y empezá a amasarla con las palmas de las manos. Al principio será pegajosa, pero a medida que le des forma circular, irá tomando la consistencia de una goma firme.

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El secreto de la ciencia de las pelotitas saltarinas

¿Por qué rebotan? Acá está el dato de color para sumar a la nota. La cola vinílica contiene un polímero llamado acetato de polivinilo. Al entrar en contacto con el bórax, este último actúa como un "enlazador", uniendo las largas cadenas de polímeros de la plasticola como si fuera una red. La maicena, por su parte, ayuda a unir las moléculas para que mantengan la forma esférica. El resultado es un material elástico capaz de almacenar y liberar energía cinética al chocar contra el piso: ¡el rebote perfecto!

Un consejo final sobre la receta

Como estas pelotitas no tienen conservantes industriales, con los días tienden a secarse y perder su elasticidad. Para que duren más tiempo, cuando los chicos terminen de jugar, lo ideal es guardarlas en una bolsita hermética o en un recipiente pequeño.