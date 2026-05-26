Cómo hacer una torta invertida de manzana: la receta simple que nunca falla

Acá te dejamos el paso a paso definitivo de la receta para que salga increíble, no se te pegue en el molde y te corones en la cocina.

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Receta de torta invertida de manzanas

Para una asadera o molde redondo tradicional (de unos 22 a 24 cm de diámetro), vas a necesitar:

Para la base y el caramelo:

Manzanas : 2 o 3 unidades (preferentemente verdes para contrastar la acidez con el dulce, pero las rojas van perfectas también).

: 2 o 3 unidades (preferentemente verdes para contrastar la acidez con el dulce, pero las rojas van perfectas también). Azúcar: 150 gramos.

Manteca: 20 gramos (opcional, le da un brillo y sabor extra al caramelo).

Para el bizcochuelo:

Huevos: 3 unidades.

Azúcar: 150 gramos.

Aceite neutro (girasol o maíz): 100 cc (o 100 gramos de manteca derretida).

Leche: 100 cc.

Esencia de vainilla: 1 cucharadita.

Harina leudante: 250 gramos (o harina 0000 con 2 cucharaditas de polvo de hornear).

Receta de torta invertida de manzanas

El secreto está en el molde: primero, hay que hacer el caramelo. Podés hacerlo directamente en el molde de la torta (si es de aluminio o apto para fuego) derritiendo el azúcar a fuego corona. Si no, hacelo en una ollita y volcalo rápidamente en el molde, esparciéndolo por el fondo y un poco por los bordes. Si usás manteca, agregala apenas el azúcar se funda. Preparar la fruta: pelar las manzanas (algunos prefieren dejarles la cáscara para que no se desarmen tanto), sacarles el centro y cortarlas en gajos ni muy finos ni muy gruesos. Acomodarlas sobre el caramelo ya frío, formando un diseño en espiral. El batido: en un bol grande, batir los huevos con el azúcar hasta que la preparación espume y se vuelva más clarita. Agregar el aceite (o manteca derretida), la leche y la esencia de vainilla. Mezclar bien. Los secos: incorporar la harina leudante previamente tamizada. Mezclar con movimientos suaves y envolventes para no bajar el batido y lograr que quede esponjoso. Al horno: volcar la preparación sobre las manzanas acomodadas en el molde. Llevar a horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 40 a 45 minutos. Para saber si está lista, introducí un palillo o cuchillo en el centro; si sale limpio, ya está.

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El tip de oro del chef: el desmolde es el momento de mayor tensión, pero tiene truco. La torta invertida se desmolda en caliente o tibia. Si dejás que se enfríe por completo en el molde, el caramelo se va a endurecer y las manzanas quedarán pegadas al fondo. Apenas la sacás del horno, pasá un cuchillo por los bordes, apoyá el plato donde la vas a servir por encima del molde y, con decisión y cuidado de no quemarte, dale la vuelta.

¡Y listo! Ya tenés en tu mesa un clásico infalible. Cortá una buena porción, poné el agua para el mate y a disfrutar.