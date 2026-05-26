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Cómo hacer una torta invertida de manzana: la receta simple que nunca falla

Descubre cómo preparar una deliciosa torta invertida de manzanas, con esta receta fácil que conquista paladares

Miguel Guayama
Editado por Miguel Guayama
La torta invertida de manzanas se hace con una simple receta, que es fácil y rápida de preparar.

La torta invertida de manzanas se hace con una simple receta, que es fácil y rápida de preparar.

Con la llegada de los días más frescos, el cuerpo empieza a pedir algo dulce para la hora de la merienda. Entre las infinitas opciones de la pastelería casera, hay una receta que reina por su simpleza y su resultado espectacular: la torta invertida de manzanas.

Ese contraste entre el bizcochuelo esponjoso, la fruta tierna y el caramelo dorado. es un verdadero viaje a la infancia.

Lo mejor de todo es que no se necesitan ingredientes exóticos ni ser un maestro pastelero para lograrla.

Acá te dejamos el paso a paso definitivo de la receta para que salga increíble, no se te pegue en el molde y te corones en la cocina.

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Receta de torta invertida de manzanas

Para una asadera o molde redondo tradicional (de unos 22 a 24 cm de diámetro), vas a necesitar:

Para la base y el caramelo:

  • Manzanas: 2 o 3 unidades (preferentemente verdes para contrastar la acidez con el dulce, pero las rojas van perfectas también).
  • Azúcar: 150 gramos.
  • Manteca: 20 gramos (opcional, le da un brillo y sabor extra al caramelo).

Para el bizcochuelo:

  • Huevos: 3 unidades.
  • Azúcar: 150 gramos.
  • Aceite neutro (girasol o maíz): 100 cc (o 100 gramos de manteca derretida).
  • Leche: 100 cc.
  • Esencia de vainilla: 1 cucharadita.
  • Harina leudante: 250 gramos (o harina 0000 con 2 cucharaditas de polvo de hornear).

Receta de torta invertida de manzanas

  1. El secreto está en el molde: primero, hay que hacer el caramelo. Podés hacerlo directamente en el molde de la torta (si es de aluminio o apto para fuego) derritiendo el azúcar a fuego corona. Si no, hacelo en una ollita y volcalo rápidamente en el molde, esparciéndolo por el fondo y un poco por los bordes. Si usás manteca, agregala apenas el azúcar se funda.
  2. Preparar la fruta: pelar las manzanas (algunos prefieren dejarles la cáscara para que no se desarmen tanto), sacarles el centro y cortarlas en gajos ni muy finos ni muy gruesos. Acomodarlas sobre el caramelo ya frío, formando un diseño en espiral.
  3. El batido: en un bol grande, batir los huevos con el azúcar hasta que la preparación espume y se vuelva más clarita. Agregar el aceite (o manteca derretida), la leche y la esencia de vainilla. Mezclar bien.
  4. Los secos: incorporar la harina leudante previamente tamizada. Mezclar con movimientos suaves y envolventes para no bajar el batido y lograr que quede esponjoso.
  5. Al horno: volcar la preparación sobre las manzanas acomodadas en el molde. Llevar a horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 40 a 45 minutos. Para saber si está lista, introducí un palillo o cuchillo en el centro; si sale limpio, ya está.
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El tip de oro del chef: el desmolde es el momento de mayor tensión, pero tiene truco. La torta invertida se desmolda en caliente o tibia. Si dejás que se enfríe por completo en el molde, el caramelo se va a endurecer y las manzanas quedarán pegadas al fondo. Apenas la sacás del horno, pasá un cuchillo por los bordes, apoyá el plato donde la vas a servir por encima del molde y, con decisión y cuidado de no quemarte, dale la vuelta.

¡Y listo! Ya tenés en tu mesa un clásico infalible. Cortá una buena porción, poné el agua para el mate y a disfrutar.

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