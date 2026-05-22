Cómo hacer matambre a la parrilla perfecto: la receta que se corta con cuchara

Llega el fin de semana, el clima acompaña y el ritual de encender el fuego se vuelve inevitable. En la parrilla hay clásicos indiscutidos, pero si hay una receta que se roba todas las miradas, es el matambre a la pizza.
La combinación es infalible: la textura de la carne asada sumada a la magia del queso derretido, la salsa y los condimentos.
Sin embargo, hacer una buena receta con matambre tiene sus secretos. El principal enemigo de esta carne es la dureza, por eso, la clave del éxito está en los pasos previos antes de llevarla a la parrilla.
A continuación, la guía definitiva para que te corones como el asador estrella del domingo.
Receta de matambre a la pizza, ingredientes
- 1 matambre de vaca (ideal de 1,5 kg a 2 kg)
- 1 litro de leche (o mitad leche y mitad caldo)
- 300 g de muzzarella
- 150 g de jamón cocido
- 1 taza de salsa de tomate o puré de tomates condimentado
- Aceitunas (verdes o negras, a gusto)
- Orégano, ají molido, sal y pimienta
- Ajo y perejil fresco
Receta de matambre a la pizza, paso a paso
- El secreto del éxito: para que el matambre se corte "con cuchara", hay que tiernizarlo. Colocá la pieza de carne en una asadera profunda o una olla grande. Cubrila con la leche (o la mezcla de leche y caldo), agregá unos dientes de ajo aplastados, hojas de laurel y un poco de pimienta en grano.
- Tip clave: hervilo a fuego mínimo durante 1 hora y media a 2 horas, o llevalo al horno tapado con papel aluminio. Una vez pasado el tiempo, dejalo entibiar en el mismo líquido para que no se seque.
- A los fierros: prepará un fuego de intensidad media. Sacá el matambre del líquido, secalo un poco con papel de cocina y desgrasalo si tiene un exceso muy grueso (dejale un poco de grasa para que le dé sabor). Llevalo a la parrilla del lado de la grasa hacia abajo hasta que quede bien dorado y crocante (unos 10 o 15 minutos).
- La magia de la pizza: dalo vuelta. Sobre el lado dorado, untá la salsa de tomate de manera generosa. Agregá el jamón cocido, la muzzarella cortada en cubos o rallada, y espolvoreá con orégano y un toque de ají molido.
- El toque final: para que el queso se derrita a la perfección sin que la carne se queme por abajo, podés tapar el matambre con una asadera dada vuelta (funcionará como un hornito). Una vez que la muzzarella sea una tentación burbujeante, retiralo del fuego. Decorá con las aceitunas y un poco de perejil fresco picado.
Con qué acompañar la receta
El matambre a la pizza es un plato contundente. La guarnición perfecta es una clásica porción de papas fritas provenzal, o bien, para equilibrar, una ensalada mixta de lechuga, tomate y cebolla bien fresca.