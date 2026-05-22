Cómo hacer Puchero argentino tradicional: la receta del guiso casero y el truco para que salga perfecto

El otoño es una de las épocas del año que nos invita a preparar recetas suculentas y reconfortantes para acondicionar el cuerpo. Tal es el caso del clásico puchero argentino, un guiso con carne y verduras que es perfecto para pasar los días de frío.
El secreto mejor guardado del puchero es cocinar carne y verduras en una olla con caldo, pero después cada familia tiene su propia versión. Lo esencial de esta receta es ir agregando los ingredientes de acuerdo a su tiempo de cocción, para que todos estén listos al mismo tiempo.
Receta del puchero argentino
Ingredientes:
- 1 kg de osobuco, rabo o asado ruso (puedes mezclar también con chorizo y pollo)
- 2 papas
- 1 camote grande
- 1/2 calabaza
- 1 choclo
- 1 trozo de zapallo
- 1 cebolla
- 1 tallo de apio
- 1 puerro
- 1 atado de perejil
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva (opcional)
Cómo hacer la receta del puchero argentino, paso a paso
- Primero, pon a calentar una olla grande con agua. Cuando esté a punto de hervir, agrega la carne y cocina por 15 minutos con la olla destapada.
- A continuación, retira la grasa que flota con una espumadera, si lo deseas. Agrega un atado de puerro, perejil y apio (opcional: todos juntos atados con una piola), las zanahorias y el choclo cortados en trozos grandes y la cebolla, cortada al medio.
- Deja hervir por media hora si es rabo o asado ruso y por 45 minutos si es osobuco. Después de ese tiempo, añade la calabaza, el zapallo, la papa y el camote cortados en trozos. Salpimienta y deja cocinar hasta que la papa esté lista.
- Por último, retira el atado de puerro, apio y perejil (puedes dejarlo) y coloca todos los ingredientes sin el caldo en una fuente. ¡Añade un chorro de aceite de oliva y listo! Ya tienes un puchero exquisito para disfrutar en el almuerzo o la cena.
- Tip: el caldo sobrante lo puedes usar en preparaciones como sopas o rissoto.