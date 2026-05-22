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Cómo hacer Puchero argentino tradicional: la receta del guiso casero y el truco para que salga perfecto

El puchero argentino es un guiso de carne y verduras que se convierte en la receta ideal para las bajas temperaturas del otoño.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El puchero argentino es una de las mejores recetas para disfrutar en otoño.

El puchero argentino es una de las mejores recetas para disfrutar en otoño.

El otoño es una de las épocas del año que nos invita a preparar recetas suculentas y reconfortantes para acondicionar el cuerpo. Tal es el caso del clásico puchero argentino, un guiso con carne y verduras que es perfecto para pasar los días de frío.

El secreto mejor guardado del puchero es cocinar carne y verduras en una olla con caldo, pero después cada familia tiene su propia versión. Lo esencial de esta receta es ir agregando los ingredientes de acuerdo a su tiempo de cocción, para que todos estén listos al mismo tiempo.

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Receta del puchero argentino

Ingredientes:

  • 1 kg de osobuco, rabo o asado ruso (puedes mezclar también con chorizo y pollo)
  • 2 papas
  • 1 camote grande
  • 1/2 calabaza
  • 1 choclo
  • 1 trozo de zapallo
  • 1 cebolla
  • 1 tallo de apio
  • 1 puerro
  • 1 atado de perejil
  • Sal y pimienta
  • Aceite de oliva (opcional)
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Cómo hacer la receta del puchero argentino, paso a paso

  1. Primero, pon a calentar una olla grande con agua. Cuando esté a punto de hervir, agrega la carne y cocina por 15 minutos con la olla destapada.
  2. A continuación, retira la grasa que flota con una espumadera, si lo deseas. Agrega un atado de puerro, perejil y apio (opcional: todos juntos atados con una piola), las zanahorias y el choclo cortados en trozos grandes y la cebolla, cortada al medio.
  3. Deja hervir por media hora si es rabo o asado ruso y por 45 minutos si es osobuco. Después de ese tiempo, añade la calabaza, el zapallo, la papa y el camote cortados en trozos. Salpimienta y deja cocinar hasta que la papa esté lista.
  4. Por último, retira el atado de puerro, apio y perejil (puedes dejarlo) y coloca todos los ingredientes sin el caldo en una fuente. ¡Añade un chorro de aceite de oliva y listo! Ya tienes un puchero exquisito para disfrutar en el almuerzo o la cena.
  5. Tip: el caldo sobrante lo puedes usar en preparaciones como sopas o rissoto.

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