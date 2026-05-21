El quiquirimichi es una especie de chimichurri que se sirve para acompañar el locro criollo. Se trata de una de las recetas tradicionales de Argentina que es ideal para disfrutar en el almuerzo de este lunes 25 de mayo, el Día de la Patria.
25 de mayo
Cómo hacer Chimichurri para locro: la receta del quiquirimichi casero y picante con 5 ingredientes
Aprende a preparar un auténtico quiquirimichi, la salsa picante de chimichurri perfecta para acompañar un contundente locro criollo.
No ha locro sin quiquirimichi quechua (lo digo yo, como cuyana). Y es que en nuestra región, esta receta típica va acompañada de un chimichurri casero bien picante, que lleva cebolla de verdeo, pimentón, ají molido, aceite, ají picante y vinagre.
Receta del chimichurri para acompañar el locro (quiquirimichi)
Ingredientes:
- 1/2 atado de cebolla de verdeo
- 1 taza de aceite neutro
- 1/4 taza de caldo de verdura o agua caliente
- 1 cda. de pimentón
- 1 cda. de ají molido
Cómo hacer la receta de Quiquirimichi, la salsa o chimichurri para el locro
- Para empezar con la receta, en una sartén, coloca el aceite y espera que se caliente a fuego bajo. Luego, suma la cebolla de verdeo picada y cocina por 10 minutos.
- Luego, disuelve el ají molido y el pimentón en el caldo caliente o agua y viértelo en el aceite. Revuelve con una cuchara y cocinar por 5 minutos.
- Por último, vierte la salsa quechua o quiquirimichi sobre el locro criollo para potenciar su sabor.
- Opcional: puedes sumar ají picante fresco y unas gotas de vinagre para darle un toque más picante al chimichurri para locro. También, se puede decorar con cebolla de verdeo picada para servir un plato de locro con color y frescura.
Receta para hacer locro criollo
Ingredientes para 10 personas:
- 300 g de maíz blanco partido
- 200 g de poroto blanco
- 200 g de panceta
- 3 chorizos criollos (puedes sumar 1/2 colorado)
- 1 patita de chancho y sus cueritos
- 200 g de carne de ternera
- 1 cebolla
- 500 g de calabaza
- 1 vaso de vino Malbec (opcional)
Procedimiento:
- Antes de preparar el guiso, remoja los porotos y el maíz blanco por 24 horas en un recipiente con agua en la heladera (puedes saltear este paso).
- Al día siguiente, comienza a preparar el locro criollo. Corta todos los ingredientes en cubos y cocina el maíz junto con los porotos, la calabaza y la cebolla con 2 litros de agua. Revuelve con una cuchara de madera cada 15 minutos.
- Pasada una hora de cocción, suma las carnes y revuelve nuevamente. Si quieres, puedes agregar vino Malbec en este paso