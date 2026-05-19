Cómo hacer Locro tradicional: la receta para el 25 de mayo con solo 8 ingredientes y en 1 hora y media

El locro criollo es una de las recetas tradicionales argentinas para preparar en las fechas patrias, como lo es el próximo lunes 25 de mayo, Día de la Revolución de mayo. Ideal para disfrutar en otoño, este guiso con porotos, maíz, carnes y cueritos es nutritivo y abundante.
Económico y fácil de hacer, el locro tradicional requiere de pocos ingredientes que le aportan cremosidad y sabor. El único secreto de esta receta es remojar los porotos 24 horas antes y cocinar todo a fuego lento, permitiendo que los sabores se integren y la carne quede tierna.
Pasado ese tiempo, solo demorarás 1 hora y media en preparar la receta del locro criollo para el Día de la Revolución de Mayo.
Receta para hacer locro criollo
Ingredientes para 10 personas:
- 300 g de maíz blanco partido
- 200 g de poroto blanco
- 200 g de panceta
- 3 chorizos criollos (puedes sumar 1/2 colorado)
- 1 patita de chancho y sus cueritos
- 200 g de carne de ternera
- 1 cebolla
- 500 g de calabaza
- 1 vaso de vino Malbec (opcional)
Cómo hacer locro criollo, la receta riquísima paso a paso
- Antes de preparar el guiso, remoja los porotos y el maíz blanco por 24 horas en un recipiente con agua en la heladera (puedes saltear este paso).
- Al día siguiente, comienza a preparar el locro criollo. Corta todos los ingredientes en cubos y cocina el maíz junto con los porotos, la calabaza y la cebolla con 2 litros de agua. Revuelve con una cuchara de madera cada 15 minutos.
- Pasada una hora de cocción, suma las carnes y revuelve nuevamente. Si quieres, puedes agregar vino Malbec en este paso.
Salsa quiquirimichi:
- Para preparar la salsa picante, pica la cebolla de verdeo y llévala a una olla con aceite, a temperatura baja. La idea es cocinarla lento.
- Luego, diluye 2 cucharadas de pimentón y 2 cucharadas de ají molido en medio vaso de agua y súmalo al aceite. Mezcla y cocina por 5 minutos.
- Sirve el locro criollo bien caliente y la salsa picante en un recipiente aparte para incorporar a gusto.