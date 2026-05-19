Cómo hacer Locro tradicional: la receta para el 25 de mayo con solo 8 ingredientes y en 1 hora y media

Económico y fácil de hacer, el locro tradicional requiere de pocos ingredientes que le aportan cremosidad y sabor. El único secreto de esta receta es remojar los porotos 24 horas antes y cocinar todo a fuego lento, permitiendo que los sabores se integren y la carne quede tierna.

Pasado ese tiempo, solo demorarás 1 hora y media en preparar la receta del locro criollo para el Día de la Revolución de Mayo.