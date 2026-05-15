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Masa de tacos

Cómo hacer rapiditas caseritas: la receta en sartén con 4 ingredientes y en segundos

La masa para tacos o rapiditas es una de las recetas más fáciles y prácticas para hacer en casa. Lleva pocos ingredientes y se cocina en la sartén

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Las rapiditas en sartén son una de las recetas más sencillas para rellenar con lo que más te guste.

Las rapiditas en sartén son una de las recetas más sencillas para rellenar con lo que más te guste.

Las rapiditas son una de las mejores recetas para disfrutar con cualquier tipo de relleno, ya sea dulce o salado. Iguales a las masas para tacos, esta preparación en sartén es mucho más económica y rendidora si se hace en casa con ingredientes simples. Quedan igual de ricas, flexibles y lisas que las industrializadas.

En pocos minutos se pueden cocinar unas exquisitas rapiditas en sartén y solo necesitas harina agua, aceite y sal. ¡Nada más! Te dejamos la receta fácil y práctica para que rellenes la masa para tacos con lo que más te guste.

tortillas para tacos-masa-rapiditas

Receta de la masa para tacos casera (rapiditas)

Ingredientes:

  • 1 taza de harina
  • 150 ml de agua
  • 3 cdas. de aceite
  • Sal (opcional)

Puedes multiplicar los ingredientes para hacer 33 masas para tacos, utilizando 1 kilogramo de harina, 600 mililitros de agua y 12 charadas de aceite (puede ser de oliva).

masa para tacos sartén

Cómo hacer la receta de masa para tacos, paso a paso

  1. Para empezar con la receta, en un recipiente, mezcla la harina, el agua y el aceite. Usa las manos para integrar bien todos los ingredientes.
  2. Una vez que hayas formado una masa homogénea, pasa la preparación a la mesada. Amasa durante 4 minutos para que quede más maleable. Si necesitas más harina para que no se pegue, puedes agregar pero sin excederte.
  3. A continuación, forma bolitas de un tamaño pequeño y déjalas reposar por 5 minutos. Luego, estira con un bolillo para formar los discos delgados y redondos de las rapiditas.
  4. Por último, calienta una sartén de teflón a fuego bajo y sin aceite. Cuando se haya calentado, coloca las tortillas una por una. Se cocinan rápido, máximo 10 minutos de cada lado.

Recetas: 9 rellenos para las rapiditas caseras

Te dejamos algunas ideas para rellenar la masa de rapiditas:

  • Pollo y vegetales
  • Carne y vegetales
  • Queso mantecoso y parmesano
  • Atún y queso crema
  • Zapallitos con queso al vapor
  • Salchichas parrilleras con verduras
  • Bifes en tiritas con salsa de tomate
  • Guacamole
  • Queso cheddar con panceta

También puedes rellenar las rapiditas con dulce de leche, como si fueran panqueques rellenos dulces.

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