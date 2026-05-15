Cómo hacer rapiditas caseritas: la receta en sartén con 4 ingredientes y en segundos

Receta de la masa para tacos casera (rapiditas)

Ingredientes:

1 taza de harina

150 ml de agua

3 cdas. de aceite

Sal (opcional)

Puedes multiplicar los ingredientes para hacer 33 masas para tacos, utilizando 1 kilogramo de harina, 600 mililitros de agua y 12 charadas de aceite (puede ser de oliva).

masa para tacos sartén

Cómo hacer la receta de masa para tacos, paso a paso

Para empezar con la receta, en un recipiente, mezcla la harina, el agua y el aceite. Usa las manos para integrar bien todos los ingredientes. Una vez que hayas formado una masa homogénea, pasa la preparación a la mesada. Amasa durante 4 minutos para que quede más maleable. Si necesitas más harina para que no se pegue, puedes agregar pero sin excederte. A continuación, forma bolitas de un tamaño pequeño y déjalas reposar por 5 minutos. Luego, estira con un bolillo para formar los discos delgados y redondos de las rapiditas. Por último, calienta una sartén de teflón a fuego bajo y sin aceite. Cuando se haya calentado, coloca las tortillas una por una. Se cocinan rápido, máximo 10 minutos de cada lado.

Recetas: 9 rellenos para las rapiditas caseras

Te dejamos algunas ideas para rellenar la masa de rapiditas:

Pollo y vegetales

Carne y vegetales

Queso mantecoso y parmesano

Atún y queso crema

Zapallitos con queso al vapor

Salchichas parrilleras con verduras

Bifes en tiritas con salsa de tomate

Guacamole

Queso cheddar con panceta

También puedes rellenar las rapiditas con dulce de leche, como si fueran panqueques rellenos dulces.