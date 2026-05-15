Cómo hacer rapiditas caseritas: la receta en sartén con 4 ingredientes y en segundos

Las rapiditas son una de las mejores recetas para disfrutar con cualquier tipo de relleno, ya sea dulce o salado. Iguales a las masas para tacos, esta preparación en sartén es mucho más económica y rendidora si se hace en casa con ingredientes simples. Quedan igual de ricas, flexibles y lisas que las industrializadas.
En pocos minutos se pueden cocinar unas exquisitas rapiditas en sartén y solo necesitas harina agua, aceite y sal. ¡Nada más! Te dejamos la receta fácil y práctica para que rellenes la masa para tacos con lo que más te guste.
Receta de la masa para tacos casera (rapiditas)
Ingredientes:
- 1 taza de harina
- 150 ml de agua
- 3 cdas. de aceite
- Sal (opcional)
Puedes multiplicar los ingredientes para hacer 33 masas para tacos, utilizando 1 kilogramo de harina, 600 mililitros de agua y 12 charadas de aceite (puede ser de oliva).
Cómo hacer la receta de masa para tacos, paso a paso
- Para empezar con la receta, en un recipiente, mezcla la harina, el agua y el aceite. Usa las manos para integrar bien todos los ingredientes.
- Una vez que hayas formado una masa homogénea, pasa la preparación a la mesada. Amasa durante 4 minutos para que quede más maleable. Si necesitas más harina para que no se pegue, puedes agregar pero sin excederte.
- A continuación, forma bolitas de un tamaño pequeño y déjalas reposar por 5 minutos. Luego, estira con un bolillo para formar los discos delgados y redondos de las rapiditas.
- Por último, calienta una sartén de teflón a fuego bajo y sin aceite. Cuando se haya calentado, coloca las tortillas una por una. Se cocinan rápido, máximo 10 minutos de cada lado.
Recetas: 9 rellenos para las rapiditas caseras
Te dejamos algunas ideas para rellenar la masa de rapiditas:
- Pollo y vegetales
- Carne y vegetales
- Queso mantecoso y parmesano
- Atún y queso crema
- Zapallitos con queso al vapor
- Salchichas parrilleras con verduras
- Bifes en tiritas con salsa de tomate
- Guacamole
- Queso cheddar con panceta
También puedes rellenar las rapiditas con dulce de leche, como si fueran panqueques rellenos dulces.