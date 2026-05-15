Cómo hacer Estofado de carne y papa tradicional: la receta de otoño que se deshace en la boca

El estofado de carne y papa es una de las recetas más preparadas en los hogares argentinos, especialmente durante la época invernal (en la que estamos a punto de ingresar). Los días fríos ya se avecinaron y con ellos, las ganas de comer platos contundentes en el almuerzo o la cena.
En esta oportunidad, te vamos a enseñar a elaborar la receta del estofado de carne y papa con cebolla, zanahoria, morrón, ajuo y vino blanco. Si dudas, esos ingredientes sumado al puré de tomates harán un festín en tu paladar.
Receta para hacer estofado de carne y papa
Ingredientes: para 4 personas:
- 1 kg de carne roast beef, tortuguita o paleta
- 2 cebollas
- 1 pimiento morrón rojo
- 2 dientes de ajo
- 4 papas medianas
- 2 zanahorias
- 1 vaso de vino tinto
- 500 ml de puré de tomate
- Caldo de carne
- Condimentos: sal, pimienta negra, pimentón dulce, orégano, ají molido y laurel.
Cómo preparar la receta del estofado de carne y papa
El paso a paso:
- Primero, en una olla grande, agrega un chorrito de aceite y caliéntalo bien. Dora los cubos de carne por todos sus lados. Una vez sellada, retírala y resérvala en un plato.
- En la misma olla, sin lavarla y aprovechando todo el fondo de cocción que dejó la carne, suma la cebolla, el pimiento y el ajo finamente picados. Sofríe a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente y empiece a soltar sus jugos.
- Luego, vuelve a incorporar la carne a la olla con el juguito que haya soltado en el plato. Sube un poco el fuego y agrega el vaso de vino tinto. Deja hervir destapado un par de minutos para que se evapore el alcohol. Luego, suma el puré de tomate, las zanahorias cortadas en rodajas y los condimentos.
- Cubre toda la preparación con el caldo caliente. Baja el fuego al mínimo, tapa la olla y deja cocinar por al menos una hora y media. Remueve de vez en cuando para que no se pegue.
- Por último, faltando unos 25 minutos para apagar el fuego, agrega las papas cortadas en cubos grandes. Un truco: cáscalas (hunde el cuchillo y rompe el final del corte) para que liberen más almidón y ayuden a espesar la salsa de forma natural. Cocina hasta que estén tiernas.
¡Listo! Ya tienes un exquisito estofado de papa y carne para disfrutar este otoño en el almuerzo o la cena.