4 recetas fáciles y rápidas para el mate: opciones dulces y saladas para picar algo rico

El mate es la bebida que nos representa a los argentinos y está presente en todos los hogares. No solo es una infusión para disfrutar de algo rico, sino que también va perfecto con opciones dulces y saladas. Por eso, te dejamos 4 recetas irresistibles y que nunca fallan.
Desde un bizcochuelo de aceite súper esponjoso y vainilas caseras, hasta fosforitos de jamón y queso y un pan nube en sartén, estas 4 recetas para el mate son fáciles de preparar. Y, especialmente, so para todos los gustos.
2 recetas dulces para acompañar el mate
1. Bizcochuelo de aceite
Ingredientes:
- 3 tazas de harina leudante
- 4 huevos
- 3 cdas. de aceite
- 2 tazas de azúcar
- 1 taza de leche
- 1 cda. de polvo de hornear
- Ralladura de limón o de naranja (opcional)
Procedimiento:
- Primero, en un bol, mezcla los huevos con el azúcar y el aceite. Bate por dos minutos hasta que espume. Esto es para que el bizcochuelo tenga una textura aireada. Las yemas tienen que adquirir una textura cremosa y blanquecina.
- A continuación, enciende el horno a temperatura media. Mientras tanto, incorpora de a poco la harina leudante tamizada y la leche a la mezcla anterior, y sigue batiendo por unos dos minutos. Es importante tamizar la harina para que el bizcocho tenga una textura suave, fina y delicada.
- Después, incorpora el polvo de hornear y la ralladura de limón o de naranja. Puede ser también una cucharadita de esencia de vainilla.
- Por último, en un molde redondo desmontable y de acero inoxidable enmantecado vierte la preparación del bizcochuelo de aceite y lleva al horno precalentado por 45 minutos.
2. Vainillas caseras
Ingredientes:
- Agua, c/n
- Azucar impalpable, c/n
- 100 gr. de azúcar
- 4 yemas y 4 claras de huevo
- Esencia de vainilla, c/n
- 110 gr. de harina
Procedimiento:
- Primero, bate las claras de huevo a punto nieve con la mitad del azúcar. En un recipiente aparte, mezcla las yemas con la otra parte del azúcar.
- Agrega 1/3 de las claras al bowl de las yemas y mezcla bien. Añade la harina tamizada e incorpora con movimientos envolventes.
- A continuación, incorpora las claras restantes y únelas con movimientos envolventes. Suma la esencia de vianilla y mezcla bien.
- Coloca la preparación en una manga con un pico Nº8 y dale forma a las vainillas sobre una placa con papel manteca o enmantecada y enharinada.
- Para terminar, espolvorea las vainillas caseras con azúcar impalpable o azúcar común, rocía con agua y cocina en el horno a 180ºC hasta dorar, durante 10 minutos.
2 recetas saladas para picar algo rico
1. Fosforitos
Ingredientes:
- 12 tapas para empanadas o 2 masas de tarta
- 200 g de jamón cocido
- 200 g de queso en fetas
- 1 huevo
- 1/2 taza de azúcar
- Opcionales: queso rallado, pimentón, mostaza
Procedimiento:
- Primero, en la mesada o en una bandeja de horno, coloca los discos de hojaldre uno al lado de otro. Estira con un palo de amasar y corta en porciones cuadradas.
- A continuación, en un bowl, rompe el huevo, suma la sal y bate bien. Si quieres, suma condimentos. Con esta mezcla, pincela los cuadrados de hojaldre.
- Corta las fetas de jamón y queso del mismo tamaño y cubre cada tapa con una capa de jamón y otra de queso. Puedes agregar queso rallado.
- Después, dobla los cuadrados en dos, de manera que el jamón y el queso queden como relleno. Vuelve a pintar con huevo, espolvorea con azúcar y cocina en el horno a 200 °C por 5 minutos o hasta que la tapa de los fosforitos esté dorada y el queso, fundido.
2. Pan nube en sartén
Ingredientes:
- 2 huevos
- 2 cdas. de queso crema
- 1/2 cdta. de polvo de hornear
- Una pizca de sal
Procedimiento:
- Primero, separa las claras de las yemas. Luego, bate las claras con el polvo de hornear hasta lograr un punto firme.
- Por otro lado, bate las yemas con el queso crema y la sal. Luego, incorpora las claras con movimientos envolventes.
- Coloca porciones de la mezcla en una sartén apenas aceitada y cocina el pan nube a fuego bajo hasta dorar de ambos lados.
- Opcional: si quieres, puedes dividir los pancitos y rellenarlos de queso mantecoso.