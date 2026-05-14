Inicio Recetas Recetas
Para el mate

4 recetas fáciles y rápidas para el mate: opciones dulces y saladas para picar algo rico

El mate se puede acompañar de opciones dulces y saladas. Te compartimos 4 recetas fáciles y rápidas para disfrutar en casa

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El mate es una infusión perfecta para acompañar recetas dulces y saladas.

El mate es una infusión perfecta para acompañar recetas dulces y saladas.

El mate es la bebida que nos representa a los argentinos y está presente en todos los hogares. No solo es una infusión para disfrutar de algo rico, sino que también va perfecto con opciones dulces y saladas. Por eso, te dejamos 4 recetas irresistibles y que nunca fallan.

Desde un bizcochuelo de aceite súper esponjoso y vainilas caseras, hasta fosforitos de jamón y queso y un pan nube en sartén, estas 4 recetas para el mate son fáciles de preparar. Y, especialmente, so para todos los gustos.

receta-bizcochuelo-vainilla

2 recetas dulces para acompañar el mate

1. Bizcochuelo de aceite

Ingredientes:

  • 3 tazas de harina leudante
  • 4 huevos
  • 3 cdas. de aceite
  • 2 tazas de azúcar
  • 1 taza de leche
  • 1 cda. de polvo de hornear
  • Ralladura de limón o de naranja (opcional)

Procedimiento:

  1. Primero, en un bol, mezcla los huevos con el azúcar y el aceite. Bate por dos minutos hasta que espume. Esto es para que el bizcochuelo tenga una textura aireada. Las yemas tienen que adquirir una textura cremosa y blanquecina.
  2. A continuación, enciende el horno a temperatura media. Mientras tanto, incorpora de a poco la harina leudante tamizada y la leche a la mezcla anterior, y sigue batiendo por unos dos minutos. Es importante tamizar la harina para que el bizcocho tenga una textura suave, fina y delicada.
  3. Después, incorpora el polvo de hornear y la ralladura de limón o de naranja. Puede ser también una cucharadita de esencia de vainilla.
  4. Por último, en un molde redondo desmontable y de acero inoxidable enmantecado vierte la preparación del bizcochuelo de aceite y lleva al horno precalentado por 45 minutos.

2. Vainillas caseras

vainillas caseras- bizcochos (3)

Ingredientes:

  • Agua, c/n
  • Azucar impalpable, c/n
  • 100 gr. de azúcar
  • 4 yemas y 4 claras de huevo
  • Esencia de vainilla, c/n
  • 110 gr. de harina

Procedimiento:

  1. Primero, bate las claras de huevo a punto nieve con la mitad del azúcar. En un recipiente aparte, mezcla las yemas con la otra parte del azúcar.
  2. Agrega 1/3 de las claras al bowl de las yemas y mezcla bien. Añade la harina tamizada e incorpora con movimientos envolventes.
  3. A continuación, incorpora las claras restantes y únelas con movimientos envolventes. Suma la esencia de vianilla y mezcla bien.
  4. Coloca la preparación en una manga con un pico Nº8 y dale forma a las vainillas sobre una placa con papel manteca o enmantecada y enharinada.
  5. Para terminar, espolvorea las vainillas caseras con azúcar impalpable o azúcar común, rocía con agua y cocina en el horno a 180ºC hasta dorar, durante 10 minutos.

2 recetas saladas para picar algo rico

1. Fosforitos

receta fosforitos.jpg

Ingredientes:

  • 12 tapas para empanadas o 2 masas de tarta
  • 200 g de jamón cocido
  • 200 g de queso en fetas
  • 1 huevo
  • 1/2 taza de azúcar
  • Opcionales: queso rallado, pimentón, mostaza

Procedimiento:

  1. Primero, en la mesada o en una bandeja de horno, coloca los discos de hojaldre uno al lado de otro. Estira con un palo de amasar y corta en porciones cuadradas.
  2. A continuación, en un bowl, rompe el huevo, suma la sal y bate bien. Si quieres, suma condimentos. Con esta mezcla, pincela los cuadrados de hojaldre.
  3. Corta las fetas de jamón y queso del mismo tamaño y cubre cada tapa con una capa de jamón y otra de queso. Puedes agregar queso rallado.
  4. Después, dobla los cuadrados en dos, de manera que el jamón y el queso queden como relleno. Vuelve a pintar con huevo, espolvorea con azúcar y cocina en el horno a 200 °C por 5 minutos o hasta que la tapa de los fosforitos esté dorada y el queso, fundido.

2. Pan nube en sartén

pan nube en sartén

Ingredientes:

  • 2 huevos
  • 2 cdas. de queso crema
  • 1/2 cdta. de polvo de hornear
  • Una pizca de sal

Procedimiento:

  1. Primero, separa las claras de las yemas. Luego, bate las claras con el polvo de hornear hasta lograr un punto firme.
  2. Por otro lado, bate las yemas con el queso crema y la sal. Luego, incorpora las claras con movimientos envolventes.
  3. Coloca porciones de la mezcla en una sartén apenas aceitada y cocina el pan nube a fuego bajo hasta dorar de ambos lados.
  4. Opcional: si quieres, puedes dividir los pancitos y rellenarlos de queso mantecoso.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar