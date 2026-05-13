Cómo preparar Tarta de brócoli cremosa: la receta de otoño con 7 ingredientes y en solo 40 minutos

La tarta de brócoli es una de las mejores recetas para preparar en casa en otoño. Se trata de una comida reconfortante, suculenta y sabrosa que aporta nutrientes al organismo, pero también una textura cremosa y suave irresistible al paladar.
Esta receta se prepara con pocos ingredientes, como brócoli, cebolla, morrón, huevos y queso. No se necesia nada más para obtener una tarta cremosa y rica en nutrientes esenciales como vitaminas, fibra, ácido fólico, calcio, hierro y antioxidantes.
Además, la receta de la tarta de brócoli se elabora con una masa de tarta pascualina con semillas, por lo que también es una opción saludable para disfrutar en los almuerzos y cenas de otoño sin culpa.
Receta de la tarta de brócoli de otoño
Ingredientes:
- 1 tapa para Pascualina de semillas
- 500 g de brócoli
- 2 cebollas
- 1 morrón
- 3 huevos
- 150 g de queso en hebras
- Sal y pimienta
Cómo hacer una tarta de brócoli: la receta, paso a paso
- Primero prepara el relleno. Para eso, cocina las flores de brócoli en agua hirviendo con sal hasta que queden tiernas. Retira y corta su cocción sumergiéndolas en agua fría. Escurre bien.
- A continuación, en una sartén, dora las cebollas picadas y los morrones hasta que estén cocidos. Agrega el brócoli y saltea por unos minutos más.
- Luego, en un bol, mezcla los huevos con el queso, añade los vegetales y salpimienta.
- Por otra parte, tapiza una tartera desmontable con el disco de masa y rellena la tarta.
- Para terminar, cocina la tarta de brócoli en el horno precalentado a temperatura media durante 30 minutos. Retira, desmolda y sirve.
¡Listo! Ya tienes todos los ingredientes y pasos para preparar una exquisita tarta de brócoli saludable, con masa integral y un relleno cremoso irresistible al paladar. Esta receta rinde para 6 personas, aproximadamente.