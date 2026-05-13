Cómo preparar Tarta de brócoli cremosa: la receta de otoño con 7 ingredientes y en solo 40 minutos

Esta receta se prepara con pocos ingredientes, como brócoli, cebolla, morrón, huevos y queso. No se necesia nada más para obtener una tarta cremosa y rica en nutrientes esenciales como vitaminas, fibra, ácido fólico, calcio, hierro y antioxidantes.

Además, la receta de la tarta de brócoli se elabora con una masa de tarta pascualina con semillas, por lo que también es una opción saludable para disfrutar en los almuerzos y cenas de otoño sin culpa.