¿Sabés hacer Huevo poché? La receta francesa fácil, con 4 ingredientes y en 4 minutos

¿El resultado? Un huevo cremoso y sabroso que es ideal para acompañar otras comidas como sopas, esto9fados, ensaladas, carnes y pescados. Algunos lo llaman huevo escalafado y sí, suena difícil de hacer, pero hay una técnica sencilla para lograrlo en casa.

Si bien no es como cocinar un huevo duro, hay una receta simple con papel film en la que, en lugar de arrojar el huevo al agua caliente a su suerte, se lo envuelve y se sumerge el paquetito armado.