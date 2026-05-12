¿Sabés hacer Huevo poché? La receta francesa fácil, con 4 ingredientes y en 4 minutos

Típico de la gastronomía francesa, el huevo poché es una de las recetas más prácticas ypedidas en los restaurantes de todo el país. Su nombre se debe a la técnica de cocción: se sumerge el huevo en agua caliente con vinagre para coagular la clara y que no se desarme.
¿El resultado? Un huevo cremoso y sabroso que es ideal para acompañar otras comidas como sopas, esto9fados, ensaladas, carnes y pescados. Algunos lo llaman huevo escalafado y sí, suena difícil de hacer, pero hay una técnica sencilla para lograrlo en casa.
Si bien no es como cocinar un huevo duro, hay una receta simple con papel film en la que, en lugar de arrojar el huevo al agua caliente a su suerte, se lo envuelve y se sumerge el paquetito armado.
Receta para hacer huevo poché fácil
Ingredientes:
- Huevo
- Vinagre
- Agua
- Sal y pimienta (opcional)
Procedimiento tradicional:
- Para comenzar, lleva una olla al fuego con agua y un chorrito de vinagre. Luego, rompe el huevo en un bowl.
- A continuación, antes de que hierva el agua, introduce una cuchara y revuelve para generar un remolino. Tira el huevo dentro del agua.
- Luego, cocina el huevo a fuego medio o bajo, cuidando de que el agua no hierva y no haya demasiado movimiento para que no se desarme.
- Por último, pasados 4 minutos, retira el huevo poché con cuidado y con la ayuda de una espumadera. Salpimienta y listo.
Cómo es la receta fácil de huevo poché con papel film
El huevo poché se puede preparar de una forma más sencilla que la tradicional. Se trata de una receta que no falla y es perfecta para los que no son expertos en la cocina. El paso a paso:
- Primero, cubre un recipiente pequeño con papel film y por encima rompe el huevo. Toma los extremos y únelos, formando un paquetito con el huevo crudo dentro.
- A continuación, lleva el paquete con el huevo a la olla con agua a punto de hervir. Cocinar durante 4 minutos.
- Pasado ese tiempo, retíralo del agua y corta el papel film, desprendiéndolo del huevo poché completamente.