Estudio descubre algo descomunal sobre los huevos: previenen en Alzheimer

Un descubrimiento esencial

Esto es el primer recuerdo que borra de su mente una persona que sufre de Alzheimer (1).jpg El desarrollo de nuevas investigaciones clínicas permite comprender mejor cómo los componentes naturales influyen en la regeneración de los tejidos más complejos del cuerpo humano.

La clave de este beneficio reside en los componentes que poseen los huevos. La yema contiene colina, una sustancia fundamental para producir acetilcolina. Este neurotransmisor facilita la comunicación entre las células del cerebro y regula la memoria.

Los pacientes que sufren de Alzheimer suelen presentar niveles muy bajos de este químico natural. Una sola unidad grande aporta casi la tercera parte del requerimiento diario que un adulto necesita.

Además de la colina, este alimento aporta pigmentos vegetales llamados luteína y zeaxantina. Estas sustancias viajan por la sangre hasta llegar al tejido cerebral. Investigaciones previas asociaron estos elementos con mejores puntajes en pruebas de velocidad de procesamiento mental.

El estudio también destacó la presencia de ácidos grasos omega-3, los cuales fortalecen las membranas celulares. Estos nutrientes trabajan en conjunto para mantener la estructura de las neuronas a través de los años.

Alzheimer enfermedad salud La prevención de enfermedades neurodegenerativas requiere de un enfoque multidisciplinario donde los hábitos de vida cotidianos cumplen una función protectora esencial a largo plazo. Imagen: lavanguardia.com

No para todos

El equipo de investigación contabilizó tanto el consumo directo como los ingredientes ocultos en otros productos. Muchos participantes ingerían huevos a través de panes, pastas o postres procesados. Este método de conteo permitió una visión más real sobre la cantidad de proteína y grasas de la yema presentes en la dieta.

El descubrimiento resultó consistente incluso tras ajustar variables como la edad, el ejercicio o enfermedades previas como la diabetes.

A pesar de los buenos resultados, los autores mencionaron ciertas particularidades del grupo analizado. La población estudiada pertenece a una comunidad con hábitos de vida muy saludables. Por esta razón, recomendaron observar estos datos como parte de un estilo de vida equilibrado.