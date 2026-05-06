Estudio descubrió que el cerebro de los perros comenzó a achicarse hace 5 mil años

Los cuerpos de estos especímenes eran pequeños y sus proporciones resultaron parecidas a las de razas modernas pequeñas.

cerebros perros El estudio investigó la diferencia entre los cerebros de los perros y de los lobos que vivían en los alrededores de las aldeas, y el resultado fue sorprendente. Imagen: Thomas Cucchi et al

Aunque faltan pruebas sobre una cría selectiva planificada, el entorno ejerció una presión biológica muy fuerte sobre los animales. El tejido neuronal consume mucha energía y requiere calorías de forma constante para funcionar bien. Los ejemplares que sobrevivían con sobras hallaron una ventaja biológica al tener órganos con menor gasto energético.

El nuevo cerebro

Menor tamaño no significó una pérdida de inteligencia o capacidades cognitivas para los animales domésticos. El estudio sugirió que la domesticación orientó las facultades mentales hacia la comunicación social con los dueños.

La prioridad biológica cambió de la autonomía total al entendimiento de gestos y señales humanas. Estas funciones nuevas fueron fundamentales para habitar en lugares cerrados o con mucha presencia de gente.

Análisis previos sobre la estructura de los perros indicaron que ciertas regiones cambiaron para mejorar la vigilancia o la compañía. La ciencia todavía busca confirmar si el temperamento de aquellos animales era más alerta o asustadizo frente a los extraños.