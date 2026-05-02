Estudio científico gigante determinó que los planetas no influyen en la vida romántica de las personas

compatibilidad

Un comienzo prometedor para la astrología

Al principio, los números parecieron darle la razón al zodíaco: aparecieron miles de parejas de más con el mismo signo o signos vecinos. Pero finalmente no tuvo nada que ver con las estrellas: fue el factor humano lo que ensució la estadística.

Voas descubrió que el exceso de coincidencias se daba sobre todo en parejas que compartían el mismo mes de nacimiento o, incluso, el mismo día exacto. Al llenar el censo, el integrante del hogar que completaba el formulario solía anotar su propia fecha de nacimiento en el casillero de su pareja, ya sea por olvido o pereza administrativa.

Para desempatar, Voas usó la lógica de calendario. Los signos zodiacales no empiezan el día uno de cada mes. Si la astrología funcionara, el patrón de compatibilidad debería mantenerse cuando el signo cambia de mes. Pero no pasó. El "efecto" solo existía dentro de los límites del mes calendario, lo que confirma que el fenómeno era un simple error de carga de datos y no una alineación planetaria.

david voas

Incluso el excedente de parejas con signos adyacentes resultó ser un bache del software que el censo usaba para completar datos faltantes. Una vez que se limpió esa "basura" estadística, la magia desapareció.

En definitiva, tras analizar 10 millones de uniones en Inglaterra y Gales, el resultado fue negativo para la influencia astral. El amor sigue siendo un misterio, pero uno que parece ocurrir en la Tierra.