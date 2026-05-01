Estudio descubrió por qué esta pequeña ave está al borde de la extinción

En un sitio de estudio de Canberra, los registros de reproducción y supervivencia mostraron que los efectos climáticos no se compensan, sino que golpean la cría y la llegada de nuevas hembras. El peligro no surge de un solo desastre obvio, sino de pequeños golpes en distintas partes del año: primaveras secas que reducen la cantidad de pichones porque hay menos insectos y plantas para mantener los nidos; e inviernos cálidos y veranos anticipados que bajan la supervivencia, posiblemente al alterar los tiempos de la comida y dejar a los pájaros debilitados ante olas de frío repentinas.

Extinción inminente

Estas aves usan una crianza cooperativa, donde los machos emparentados se quedan a ayudar en el territorio. Sin embargo, las hembras suelen irse para buscar nuevos lugares de cría. Este patrón social crea un punto débil, ya que las pérdidas de hembras son las que más importan cuando los años secos reducen el reemplazo de la población.