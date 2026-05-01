Estudio descubrió por qué esta pequeña ave está al borde de la extinción

Un nuevo estudio descubrió que el ratonita australiana (superb fairy-wren), un pájaro muy familiar en los jardines, podría desaparecer de una población monitoreada hace tiempo en un plazo de 30 a 40 años. Las primaveras secas, los inviernos cálidos y los veranos calurosos parecen desgastar a las aves durante todo el año, transformando un estrés moderado en un declive duradero.
En un sitio de estudio de Canberra, los registros de reproducción y supervivencia mostraron que los efectos climáticos no se compensan, sino que golpean la cría y la llegada de nuevas hembras. El peligro no surge de un solo desastre obvio, sino de pequeños golpes en distintas partes del año: primaveras secas que reducen la cantidad de pichones porque hay menos insectos y plantas para mantener los nidos; e inviernos cálidos y veranos anticipados que bajan la supervivencia, posiblemente al alterar los tiempos de la comida y dejar a los pájaros debilitados ante olas de frío repentinas.
Extinción inminente
Estas aves usan una crianza cooperativa, donde los machos emparentados se quedan a ayudar en el territorio. Sin embargo, las hembras suelen irse para buscar nuevos lugares de cría. Este patrón social crea un punto débil, ya que las pérdidas de hembras son las que más importan cuando los años secos reducen el reemplazo de la población.
Los científicos construyeron un modelo poblacional que proyectó el futuro de estas aves hasta el año 2100. Incluso en escenarios de bajas emisiones de gases de efecto invernadero, la población desaparecería cerca de 2080. En escenarios de emisiones intermedias o muy altas, la extinción local en ese sitio se adelantaría hacia los años 2059 a 2062.
La advertencia sobre el ratonita es seria porque la abundancia no siempre es garantía de seguridad. La historia muestra casos como la paloma pasajera de Norteamérica, que pasó de miles de millones a la extinción. Actualmente, la Lista Roja de Especies Amenazadas todavía clasifica al ratonita en la categoría de "Preocupación Menor", pero estas etiquetas oficiales pueden ocultar colapsos locales graves.