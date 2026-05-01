En un mundo donde la infraestructura vial combina cada vez más ingeniería y turismo, algunas rutas se convierten en destinos en sí mismos. Es el caso de la Carretera de la Montaña Tianmen, en China, considerada una de las más sinuosas del planeta.
Con 99 curvas cerradas en apenas 11 kilómetros, este camino serpentea desde los 200 hasta los 1.300 metros de altitud, ofreciendo una experiencia tan desafiante como fascinante en plena montaña que atrae tanto a especialistas como a viajeros de todo el mundo. De hecho, es tan exigente que pocos camiones circulan por esta carretera.
La ruta con más curva en todo el planeta Tierra: un desafío de 99 giros cerrados en plena montaña
Construida entre 1998 y 2005 en la provincia de Hunan, al noerte de China, esta carretera representa un ejemplo de adaptación de la ingeniería a un entorno natural extremo. El ruta, que demandó más de siete años de obra y una inversión superior a los 100 millones de yuanes, fue diseñado para sortear acantilados empinados y una geografía compleja sin alterar de manera significativa la montaña.
Cada una de sus 99 curvas cerradas de la ruta exige precisión y control, lo que convierte al recorrido en un verdadero desafío incluso para conductores experimentados. No es casual que el trayecto sea operado en gran parte por choferes altamente capacitados, especialmente en el caso de los autobuses turísticos que lo recorren a diario.
¿Por qué esta ruta es vital?
Más allá de su complejidad técnica, la carretera:
- se transformó en un ícono turístico internacional. Conocida como la “Avenida hacia el Cielo”, su diseño serpenteante recuerda la forma de un dragón que asciende por la montaña, una imagen profundamente simbólica dentro de la cultura china.
- El recorrido culmina en uno de los principales atractivos de la región: la Puerta del Cielo, un arco natural de roca de más de 130 metros de altura al que se accede tras subir 999 escalones, número asociado a la espiritualidad y la tradición local.
- La relevancia de esta obra también se explica por su impacto en la industria turística. La ruta, junto con el teleférico Tianmen, uno de los más largos del mundo, y los senderos de vidrio construidos en la cima, posicionaron a la zona como un destino de alto interés internacional.
- Este tipo de infraestructura demuestra cómo proyectos viales pueden integrarse al desarrollo económico regional, generando empleo y promoviendo el turismo sin perder de vista el valor del entorno natural.