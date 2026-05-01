La ruta con más curva en todo el planeta Tierra: un desafío de 99 giros cerrados en plena montaña

Construida entre 1998 y 2005 en la provincia de Hunan, al noerte de China, esta carretera representa un ejemplo de adaptación de la ingeniería a un entorno natural extremo. El ruta, que demandó más de siete años de obra y una inversión superior a los 100 millones de yuanes, fue diseñado para sortear acantilados empinados y una geografía compleja sin alterar de manera significativa la montaña.

Cada una de sus 99 curvas cerradas de la ruta exige precisión y control, lo que convierte al recorrido en un verdadero desafío incluso para conductores experimentados. No es casual que el trayecto sea operado en gran parte por choferes altamente capacitados, especialmente en el caso de los autobuses turísticos que lo recorren a diario.

Carretera de la Montaña Tianmen (2)

¿Por qué esta ruta es vital?

Más allá de su complejidad técnica, la carretera: