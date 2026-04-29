El tren de alta velocidad que unirá dos mares por tierra y descongestionará la ruta marítima más transitada

Lo que antes implicaba trayectos largos y fragmentados podrá resolverse en unas tres horas. No es solo velocidad, aunque los trenes podrán alcanzar hasta 250 km/h, sino continuidad territorial. Se trata de una conexión directa entre costas que hasta ahora dependían de rutas indirectas o del transporte marítimo.

En términos técnicos, el proyecto forma parte de una red ferroviaria mucho mayor, cercana a los 2.000 kilómetros, que incluye tres líneas principales y una capacidad estimada de hasta 1,5 millones de pasajeros diarios. Esto lo convierte no solo en un tren, sino en un sistema nacional de movilidad de alta velocidad, con impacto tanto en transporte de personas como de mercancías.

Tren de alta velocidad (2)

La importancia de esta red de trenes

Se estima que la red transportará unos 15 millones de toneladas de carga anuales, lo que representa aproximadamente el 3% del volumen del Canal de Suez, aliviando la dependencia exclusiva de las rutas marítimas para ciertos suministros. La comparación que utilizan las propias autoridades es reveladora: lo definen como un “nuevo Canal de Suez sobre rieles”.

Así como el canal redefinió el comercio marítimo global, estos trenes a alta velocidad busca reorganizar el flujo interno del país, facilitando exportaciones, turismo y logística en una región clave entre África, Asia y Europa. El proyecto, además, se apoya en inversión internacional, con contratos multimillonarios firmados con consorcios liderados por Siemens, y forma parte de una estrategia más amplia de modernización estatal.

Sin embargo, como toda megaobra, enfrenta desafíos: desde la ejecución en zonas desérticas hasta la sostenibilidad financiera y operativa de una red de esta escala. Las primeras fases están en construcción y la línea inicial se proyecta operativa hacia 2026.