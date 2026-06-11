Pocos saben por qué: la razón por la que los trenes no tienen cinturón de seguridad te sorprenderá

Se trata de un caso que genera debate. Es decir, si el cinturón de seguridad salva vida en muchos casos, ¿Por qué no habría de implementarlo en otro vehículo? Bien, primero que nada no es una decisión tomada al azar o arriesgada. Es algo totalmente diferente y seguro.

La razón por la que los trenes no tienen cinturón de seguridad te sorprenderá

asientos de tren El diseño de los vagones y las normativas explican por qué los trenes no tienen cinturones de seguridad. Foto Canva

En realidad la ausencia de los cinturones de seguridad en los trenes no es negligencia, sino un conjunto de estadísticas que definen al tren como uno de los transportes más seguros al rededor del mundo cuya consecuencia siniestra por accidentes es baja. También son fundamentales en este caso cuestiones más prácticas y técnicas donde la presencia de este objeto se considera innecesario y contraproducente.