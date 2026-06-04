Una pareja que circulaba en motocicleta está grave tras accidentarse este jueves contra un tren de cargas que circulaba por Guaymallén.
Accidente
Iban en moto, chocaron contra un tren de cargas en Guaymallén y fueron hospitalizados
Una pareja se accidentó contra un tren de cargas que circulaba en la zona del barrio Suyai, en Guaymallén. Ella está en grave estado
La salud de la mujer, que fue hospitalizada rápidamente, está más comprometida, de acuerdo a los testimonios recogidos en el lugar.
El accidente se produjo en horas del mediodía de este jueves en las vías del tren que corren por inmediaciones del barrio Suyai, reportó el periodista Matías Pascualetti, de radio Nihuil.
Las identidades de las personas accidentadas no fueron reveladas por las autoridades policiales.
El paso a nivel está señalizado por lo que llamó la atención la mecánica del accidente contra el tren.
Intervinieron la Policía de Mendoza y personal de Tránsito de la Municipalidad de Guaymallén.