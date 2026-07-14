El tren récord que desafió todos los límites: pesa 100.000 toneladas, tiene 7 kilómetros de largo y 682 vagones

Las ocho locomotoras General Electric AC6000CW, de más de 6.000 CV de potencia cada una, empujaron un total de 5.648 ruedas durante un viaje de diez horas bajo temperaturas que superaban los 45 °C. Gracias a un sistema de frenos electrónicos (ECP), las órdenes de frenado se transmitieron al instante a cada vagón, evitando el peligroso retraso del aire de los sistemas convencionales.

Un buen dato a tener en cuenta es que hoy en día, estos trenes operan de manera semiautónoma mediante inteligencia artificial y satélites.

Sin embargo, el desgaste y el estrés mecánico sobre los enganches demostraron ser insostenibles para el uso diario. Por este motivo, actualmente BHP prefiere operar formaciones más "cortas", de casi 3 kilómetros y unos 270 vagones, tal cual consigna el informe del sitio Motor Pasión.

¿Hubo intentos para superar la marca? Claro que así. Pero a pesar de los intentos recientes de otros países (como el tren indio Rudrastra en agosto de 2025, que alcanzó los 4,5 kilómetros de largo con 354 vagones) el impresionante tren australiano de 2001 continúa coronado como el rey absoluto e indiscutido de las vías.