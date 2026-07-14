El tren récord que desafió todos los límites: pesa 100.000 toneladas, tiene 7 kilómetros de largo y 682 vagones

Imaginate estar en un tren tan largo que, si estás parado en la locomotora del frente, el final del convoy se encuentra a más de setenta cuadras de distancia. Sí, así como se lee. Esa bestia de la ingeniería existió, se construyó en el año 2001 en el desierto de Australia y, un cuarto de siglo después, su descomunal hazaña sigue siendo completamente imbatible.
Resulta que el 21 de junio de ese año, la empresa BHP Iron Ore hizo historia al poner en las vías un coloso de 682 vagones y ocho locomotoras. El convoy recorrió 275 kilómetros entre las minas de Newman y Yandi hasta llegar al puerto de Port Hedland, en el oeste australiano. Con un largo exacto de 7,3 kilómetros y un peso total de 99.732 toneladas, este gigante se ganó un lugar en el Libro Guinness de los Récords como el tren de carga más largo y pesado del mundo.
La historia de un tren único: sincronización perfecta y tecnología en el desierto
Aunque parecía una demostración de fuerza desmedida, el verdadero objetivo de la compañía minera no era romper un récord, sino testear la tecnología Distributed Power (DP). Este sistema permite distribuir la fuerza de tracción entre locomotoras ubicadas en distintos puntos de la formación, coordinadas de forma electrónica por un único maquinista desde la cabina principal.
Las ocho locomotoras General Electric AC6000CW, de más de 6.000 CV de potencia cada una, empujaron un total de 5.648 ruedas durante un viaje de diez horas bajo temperaturas que superaban los 45 °C. Gracias a un sistema de frenos electrónicos (ECP), las órdenes de frenado se transmitieron al instante a cada vagón, evitando el peligroso retraso del aire de los sistemas convencionales.
Un buen dato a tener en cuenta es que hoy en día, estos trenes operan de manera semiautónoma mediante inteligencia artificial y satélites.
Sin embargo, el desgaste y el estrés mecánico sobre los enganches demostraron ser insostenibles para el uso diario. Por este motivo, actualmente BHP prefiere operar formaciones más "cortas", de casi 3 kilómetros y unos 270 vagones, tal cual consigna el informe del sitio Motor Pasión.
¿Hubo intentos para superar la marca? Claro que así. Pero a pesar de los intentos recientes de otros países (como el tren indio Rudrastra en agosto de 2025, que alcanzó los 4,5 kilómetros de largo con 354 vagones) el impresionante tren australiano de 2001 continúa coronado como el rey absoluto e indiscutido de las vías.
En pocas palabras
- Tren récord: un convoy de 7 kilómetros de largo y 100.000 toneladas ostenta el récord mundial desde 2001.
- Tecnología DP: el sistema distribuía la fuerza de tracción entre ocho locomotoras coordinadas electrónicamente.
- Uso actual: las formaciones actuales de BHP son más cortas (3 km) debido al estrés mecánico de los enganches.