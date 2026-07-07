Tren Universitario: así es el megaproyecto que busca cambiar el transporte y beneficiar a 100.000 personas

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) avanza con la tercera etapa de ampliación del Tren Universitario, una obra que busca transformar la movilidad urbana en la capital bonaerense. El proyecto prevé extender el servicio hasta la localidad de Los Hornos y alcanzar de manera directa e indirecta a más de 100.000 personas.
La iniciativa propone prolongar el recorrido desde la actual terminal ubicada en el Hospital San Juan de Dios hasta los Talleres Ferroviarios de Gambier, en las calles 137 y 52, para mejorar la conectividad entre distintos barrios de la ciudad.
El plan ya cuenta con mesas técnicas en funcionamiento, el respaldo del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y continúa con gestiones junto a Ferrocarriles Argentinos para definir el trazado definitivo.
El presidente de la UNLP, Fernando Tauber, mantuvo recientemente una reunión con el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y representantes de una empresa internacional especializada en infraestructura ferroviaria, material rodante, logística y sistemas de seguridad para avanzar en el desarrollo del proyecto.
Un Tren Universitario con más estaciones y mejor conectividad
Actualmente, el Tren Universitario recorre 8,4 kilómetros entre la Estación La Plata y el Hospital San Juan de Dios, conectando facultades, hospitales y otros puntos estratégicos de la ciudad. El servicio transporta alrededor de 2.000 pasajeros por día y tiene una tarifa única de $304 con tarjeta SUBE registrada.
La nueva etapa incorporará a Los Hornos a la red ferroviaria local y sumará paradas intermedias para facilitar los desplazamientos de estudiantes, docentes, trabajadores, pacientes y vecinos.
El recorrido actual incluye las estaciones La Plata (1 y 44), Arquitectura, Informática, Medicina, Periodismo, Diagonal 73, Policlínico San Martín, Avenida 7, Circunvalación, Meridiano V y Hospital San Juan de Dios. El servicio funciona de lunes a viernes y los sábados, mientras que no circula los domingos ni feriados.
Desde la UNLP sostienen que la ampliación forma parte de una estrategia para impulsar un transporte más eficiente, accesible y sustentable, además de reducir los tiempos de viaje y descongestionar el tránsito, según publica NA.
"Nuestra Universidad está siempre involucrada en el desarrollo de los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad, en la planificación y ejecución de políticas públicas que redunden en beneficios para toda su comunidad", afirmó Tauber.