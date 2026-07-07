Tren Universitario: así es el megaproyecto que busca cambiar el transporte y beneficiar a 100.000 personas

El Tren Universitario recorre 11 estaciones y el megaproyecto prevé ampliar el recorrido. Foto: UNLP

El presidente de la UNLP, Fernando Tauber, mantuvo recientemente una reunión con el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y representantes de una empresa internacional especializada en infraestructura ferroviaria, material rodante, logística y sistemas de seguridad para avanzar en el desarrollo del proyecto.

Un Tren Universitario con más estaciones y mejor conectividad

Actualmente, el Tren Universitario recorre 8,4 kilómetros entre la Estación La Plata y el Hospital San Juan de Dios, conectando facultades, hospitales y otros puntos estratégicos de la ciudad. El servicio transporta alrededor de 2.000 pasajeros por día y tiene una tarifa única de $304 con tarjeta SUBE registrada.

La nueva etapa incorporará a Los Hornos a la red ferroviaria local y sumará paradas intermedias para facilitar los desplazamientos de estudiantes, docentes, trabajadores, pacientes y vecinos.

El recorrido actual incluye las estaciones La Plata (1 y 44), Arquitectura, Informática, Medicina, Periodismo, Diagonal 73, Policlínico San Martín, Avenida 7, Circunvalación, Meridiano V y Hospital San Juan de Dios. El servicio funciona de lunes a viernes y los sábados, mientras que no circula los domingos ni feriados.

Desde la UNLP sostienen que la ampliación forma parte de una estrategia para impulsar un transporte más eficiente, accesible y sustentable, además de reducir los tiempos de viaje y descongestionar el tránsito, según publica NA.

"Nuestra Universidad está siempre involucrada en el desarrollo de los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad, en la planificación y ejecución de políticas públicas que redunden en beneficios para toda su comunidad", afirmó Tauber.