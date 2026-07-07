El boleto de colectivo sube 20% y costará $1.680 en Mendoza desde el lunes 13 de julio

El aumento del boleto se aplicarán de manera paulatina, a medida que sean actualizadas las máquinas validadoras del sistema SUBE. Imagen ilustrativa.

Con este aumento, el pasaje acumulará una suba del 40% durante 2026. El año había comenzado con un aumento desde $1.200 hasta $1.400, tarifa que se encontraba vigente desde el 1 de enero.

Cuánto costará el boleto de colectivo en Mendoza

La tarifa general será de $1.680 para los primeros 20 viajes. El sistema mantendrá los beneficios para los pasajeros frecuentes, por lo que el valor disminuirá a medida que se acumulen usos:

Del viaje 1 al 20, cada pasaje costará $1.680 .

. Del viaje 21 al 40, el valor será de $1.008 .

. Del viaje 41 al 80, se pagarán $840 .

. A partir del viaje 81, la tarifa será de $1.344.

La resolución también fijó en $672 el boleto para los estudiantes primarios. Los alumnos secundarios y universitarios abonarán $840 por viaje.

La tarifa para jubilados también será de $840. En tanto, continuarán viajando gratuitamente los mayores de 70 años, las personas con discapacidad, el personal docente, los celadores y los bomberos voluntarios.

También se mantendrá la gratuidad para los beneficiarios comprendidos en la Ley provincial 7811.

El aumento llegará a la media y larga distancia

La actualización no quedará limitada al Gran Mendoza. Los recorridos urbanos de los servicios de media y larga distancia del resto de la provincia también tendrán una tarifa de $1.680.

Para los tramos más extensos, el Ente de la Movilidad Provincial deberá elaborar los nuevos cuadros tarifarios. Los valores aumentarán manteniendo una proporción similar a la aplicada en los recorridos urbanos y luego deberán ser aprobados por la Subsecretaría de Transporte.

La resolución también estableció una actualización para los servicios diferenciales, cuyos precios estarán determinados por un cuadro tarifario específico.

El argumento del Gobierno para aumentar el boleto

La Subsecretaría de Transporte justificó la medida por la necesidad de preservar los recursos del Fondo Compensador del Transporte y mantener el esquema provincial de subsidios.

La tarifa general pasará de los actuales $1.400 a $1.680, lo que representa una suba del 20%. Imagen ilustrativa.

Según el estudio técnico elaborado por el Ente de la Movilidad Provincial, la tarifa necesaria para que el sistema funcionara sin aportes del Estado sería de $4.495,66. El nuevo boleto general de $1.680 representa aproximadamente el 37% de ese valor.

La provincia señaló que continuará cubriendo con subsidios la diferencia entre lo que pagan los pasajeros y el costo reconocido del sistema. En febrero, el Gobierno había decidido mantener congelada la tarifa en $1.400 pese a una actualización de los costos operativos de las empresas.

El nuevo cuadro tarifario fue firmado por el subsecretario de Transporte, Luis Eduardo Borrego, y comenzará a regir formalmente desde el próximo lunes.