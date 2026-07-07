Reino Unido hunde bloques de seis toneladas en el mar y recupera un ecosistema perdido hace más de un siglo

Para superar ese problema, el nuevo proyecto utiliza 20 estructuras cúbicas elaboradas con un hormigón marino de baja huella de carbono y especialmente diseñado para resistir la corrosión del agua salada. Cada bloque presenta una superficie con cavidades, relieves y pequeñas grietas que facilitan la fijación de ostras, algas y otros organismos marinos, además de ofrecer refugio a peces y crustáceos.

Un ecosistema clave para recuperar la biodiversidad

La iniciativa se desarrolla frente a la costa de North Shields, cerca de Newcastle, y forma parte de un plan de bioingeniería destinado a restaurar las Áreas Marinas Protegidas (MPAs), además de reducir los daños provocados por la pesca de arrastre de fondo.

Las ostras cumplen un papel esencial en el equilibrio de los océanos. Un solo ejemplar adulto puede filtrar hasta 200 litros de agua por día, eliminando partículas en suspensión, mejorando la calidad del agua y permitiendo que la luz solar penetre con mayor facilidad. Esto favorece el desarrollo de otras especies y contribuye a la recuperación de la biodiversidad marina.

La tecnología utilizada fue desarrollada por la empresa británica ARC Marine con el objetivo de que pueda implementarse en diferentes regiones del mundo. El material empleado contiene un 98% de componentes reciclados de origen local, entre ellos subproductos industriales que reemplazan al cemento convencional, lo que reduce significativamente su impacto ambiental.