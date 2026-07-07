Atlas, el robot humanoide que celebra goles como las estrellas del fútbol en el Mundial 2026

Durante el descanso, Atlas salió del túnel, realizó una secuencia de celebraciones inspiradas en:

Harry Kane.

Erling Haaland.

Matheus Cunha.

Son Heungmin.

Luego entregó el balón ceremonial al árbitro para iniciar el segundo tiempo.

El proyecto contó con la participación de Hyundai Motor, que destacó el carácter “histórico” de la intervención. Atlas fue entrenado con:

Tecnologías de adaptación de movimientos humanos.

Sistemas de IA para ejecutar acciones complejas.

Modelos para desenvolverse en entornos dinámicos.

Impacto en la vida real y en el deporte

La demostración de Atlas muestra cómo la robótica avanza hacia:

Movimientos más naturales y expresivos.

Interacciones directas con personas en eventos masivos.

Aplicaciones futuras en entretenimiento, deporte y tareas industriales.

Para el público, el robot se convirtió en un símbolo del cruce entre fútbol y tecnología, y una ventana al potencial de la IA en experiencias en vivo.

Claves para entender su entrenamiento y potencial

Boston Dynamics se inspira en gimnasia, danza, parkour y ahora fútbol para ampliar los límites del movimiento robótico.

para ampliar los límites del movimiento robótico. El entrenamiento de Atlas para el Mundial es similar al que se usa en aplicaciones industriales reales .

. La demostración busca acercar la robótica al público y mostrar cómo la inteligencia artificial permite movimientos cada vez más precisos y humanos.

El debut de Atlas en el Mundial 2026 no fue solo un espectáculo: fue una señal clara de cómo la robótica y la inteligencia artificial avanzan hacia una interacción más natural con las personas. Con movimientos inspirados en estrellas del fútbol, Atlas abre una nueva etapa donde los robots ya no solo trabajan: también participan, sorprenden y conectan.