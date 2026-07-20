Caso Loan: la Justicia investiga en Paraguay a un niño con gran parecido físico

La repercusión de lo ocurrido en la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en Mariano Roque Alonso, fue inmediata y las comparaciones se multiplicaron en plataformas como Facebook, X, TikTok e Instagram.

Ante el volumen de publicaciones y la preocupación generada, el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía de Paraguay se presentó este domingo en el predio para iniciar las averiguaciones correspondientes.

Fuentes oficiales anticiparon que los investigadores consideraron necesario analizar la situación para despejar dudas y verificar si existía algún elemento que justificara profundizar la pesquisa.

“Todavía no estamos 100% seguros de que sea o no una falsa alarma. Queremos hacer bien los análisis de todo tipo y llegar a identificar también a la familia de este niño, quien de momento solo sabemos su nombre”, detalló Ramón Vera, oficial del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía de Paraguay.

La aparición del niño durante la transmisión llamó la atención debido a ciertos rasgos físicos que muchos usuarios consideraron similares a los de Loan.

Sin embargo, las autoridades aclararon que una semejanza visual no constituye una prueba y que cualquier hipótesis debe ser respaldada por elementos concretos.

Durante las primeras verificaciones, la Policía no encontró señales que permitieran sospechar que el menor estuviera siendo retenido contra su voluntad o que se encontrara en una situación de riesgo.

De acuerdo con la información recabada hasta el momento, el niño habría asistido al evento acompañado por familiares o personas cercanas, circunstancia que reduce la posibilidad de que se trate de un caso de secuestro o privación ilegítima de la libertad.

Las autoridades señalaron además que el comportamiento reservado del menor frente a las cámaras no constituye un elemento suficiente para inferir una situación irregular.

Fuente: infobae.com