Caso Loan Danilo Peña: la Justicia dio un dato clave para la inspección a la casa de la abuela

La medida se enmarca en la causa principal caratulada “Benítez, Bernardino Antonio y otros s/sustracción de menor de diez años”.

Desde el cuerpo de magistrados aclararon que la diligencia tiene como único fin que las autoridades tomen conocimiento "personal y directo" del terreno y las diferentes locaciones bajo investigación.

Las autoridades judiciales enfatizaron que el procedimiento no dará lugar a nuevas declaraciones testimoniales ni a reconstrucciones de los hechos de carácter formal.

La comitiva judicial iniciará la jornada con el relevamiento del trayecto que conecta la vivienda de la abuela del menor, Catalina, con el sector rural conocido como “El Naranjal”, el paraje exacto donde el niño de 5 años fue visto por última vez.

Posteriormente, el recorrido judicial incluirá:

Zona del hallazgo: el perímetro específico del campo donde las fuerzas de seguridad encontraron uno de los botines de Loan durante los primeros rastrillajes.

Inspección urbana: cerca de las 10, jueces y funcionarios se trasladarán al casco urbano de 9 de Julio para inspeccionar las instalaciones del Hotel Despertar del Iberá.

La prensa no está autorizada a estar

Por involucrar el ingreso a propiedades privadas y para preservar la rigurosidad de la recolección de información visual, el Tribunal deparó que el operativo se desarrollará de forma estrictamente reservada para terceros ajenos al expediente. Esto incluye a la prensa que no está autorizada a estar.

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La Gendarmería Nacional Argentina estará a cargo de custodiar los perímetros rurales e impedir el acceso de particulares y medios de comunicación.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la provincia dispondrá que la Policía de Corrientes efectúe cortes viales preventivos en las inmediaciones del hotel céntrico.

Respecto a los testigos citados para acompañar la jornada, la resolución judicial detalló que su presencia obedece únicamente a una función de guía geográfica por haber intervenido previamente en dichos espacios, por lo que no estarán autorizados a responder preguntas ni a formular declaraciones ante el tribunal.

Esta inspección ocular representa la última medida de campo relevante previa al inicio del juicio oral y público, fijado de manera definitiva para el próximo 16 de junio.

Fuente: perfil.com