Adiós a la mesa del comedor: la moderna tendencia que está reemplazándola poco a poco

Barra de cocina, el elemento que desplaza a la mesa tradicional

Los nuevos hogares han decidido darle paso a la nueva moda de eliminar las paredes que antes separaban el living, el comedor y el sector de cocina. En este contexto, la mesa se convierte en nada más y nada menos que un obstáculo.

Es acá donde entran las modernas barras de cocina. Diseñadas como estructuras multifuncionales de gran protagonismo, se fusionan con el arte de cocinar, el home office y la vida social, permitiendo que el anfitrión interactúe con sus invitados mientras realiza otra actividad.

decoracion, cocina La barra de cocina comienza poco a poco a ser desplazada.

Aunque las mesas clásicas se resisten a desaparecer en las viviendas más amplias o en familias que mantienen rituales muy tradicionales, la realidad empieza a demostrar poco a poco que la decoración cambió, y que empieza a perder la batalla.

Uno por uno: los beneficios de tener una barra de cocina