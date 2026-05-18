Ni apretarla, ni agitarla: cómo saber si una palta está madura en pocos segundos

Cómo saber si una palta está madura en pocos segundos

La clave del éxito está en prestar atención a una pequeña parte que casi todo el mundo pasa por alto: el pedúnculo, comúnmente conocido como la parte inferior y trasera de la palta.

El pedúnculo funciona como una ventana directa al interior de la fruta. Para descubrir el estado de maduración de tu aguacate, solo tenés que retirar con suavidad ese pequeño cabito con la uña o con la punta de un cuchillo y observar su color.

Las opciones pueden ser variadas. Si el fondo es verde, significa que a la palta todavía le falta madurar. Está dura y vas a tener que esperar entre dos y tres días para consumirla.

palta, aguacate El pedúnculo de la palta puede dividirse en tres colores.

Si es un verde amarillento, estás ante el punto exacto de la palta. La pulpa de la fruta estará cremosa y perfecta siempre y cuando la encuentres en este estado.

En contrapartida por lo planteado debes saber que, si el fondo está oscuro, llegaste tarde. La fruta ya se pasó de madura y es muy probable que por dentro la encuentres negra, hilachosa u oxidada.

A veces es imposible encontrar ejemplares listos para el consumo inmediato en el supermercado. Si aplicaste el truco del cabito y descubriste que tu palta está completamente verde, puedes llevar métodos en casa para acelerarla.

Cuántos días se debe guardar una palta en la heladera

Muchos son los principales consumidores de palta que tienen esta duda, y la respuesta a la misma variará en la forma que almacenes la palta.

En el caso de que el aguacate esté entero y maduro, dura entre 3 y 5 días en la parte menos fría de la heladera. (Si la palta está verde, es mejor dejarla a temperatura ambiente hasta que madure).

Pero, si la palta está cortada, el tiempo se reduce considerablemente: un máximo de 2 a 3 días y debe conservarse adecuadamente para evitar que se oxide.