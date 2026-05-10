¿Por qué la palta dura más tiempo si la guardamos en agua en la heladera?

La oxidación es un proceso natural por el que pasan muchas frutas y verduras y no es peligroso, pero es poco agradable. Se genera cuando las enzimas de polifenol oxidasa presentes en la palta entran en contacto con el oxígeno del ambiente, generando una pigmentación marrón en la pulpa.

Existe un viejo truco para conservar la palta que consiste en sumergirla en una compotera o vaso con agua y mandarla a la heladera. Ya sea con la palta entera o cortada por la mitad, muchas personas utilizan este truco para que la palta les dure más tiempo.

¿Realmente la palta dura más si la guardamos en agua?

Puede que este truco para conservar la palta funcione por varias razones. En primer lugar, la temperatura y el calor aceleran la oxidación de la fruta, por lo que colocarla en la heladera sí ayuda.

La exposición al aire también acelera la oxidación, por lo cual la palta cortada siempre se debe conservar tapada. Finalmente, la maduración también incide: una palta madura se oxida más rápido.

Guardar la palta cortada o sin cortar en un frasco con agua, dentro de la heladera, puede funcionar muy bien, ya que minimiza la exposición al aire y mantiene la pulpa fresca. Pero ojo, hay un detalle importante a tener en cuenta.

palta La palta se oxida por contacto con el oxígeno del ambiente.

Muchas veces, el guardado de frutas y verduras cortadas en agua representa un alto riesgo de contaminación bacteriana por Listeria.

Cuando se crea un ambiente húmedo, las bacterias se desarrollan y pueden generar enfermedades de transmisión alimentaria. Por lo que el método de la palta en agua es mejor para frutas enteras sin cortar.

¿Cuál es la forma más segura de guardar la palta sin que se oxide?

Si la palta ya está cortada, se puede untar con un poco de jugo de limón y colocar dentro de un recipiente hermético en la heladera, no más que eso.

palta en la heladera El frío de la heladera retrasa la maduración de la fruta.

También se puede cubrir la palta con papel film o se puede untar con un poco de aceite de oliva para crear una barrera contra el oxígeno.