El resfrío no se cura con estos remedios caseros y son solo mitos: de cuáles se tratan

Si bien cada persona es libre de creer en lo que quiera y desee, los falsos mitos sobre la salud pueden estar afectando el correcto tratamiento, por eso se está intentando desmentir algunas creencias que parecen sagradas. Te contamos las más comunes.

El resfrío no se cura con estos remedios caseros y son solo mitos

Los remedios para el resfriado son casi tan comunes como un resfriado común. ¿Pero funcionan? Bien, la verdad es que nada puede curar un resfriado causado por un virus y aunque algunos remedios caseros parecen superar a los medicamentos, la realidad es otra.

De hecho la lista de remedios caseros para el resfriado que no alivian los síntomas del resfrío es extensa, de acuerdo con Mayoclinic, algunas son:

Usar rodajas de papa en la frente para la fiebre: cuando hay fiebre en un resfriado, el cuerpo está ante una infección que se debe tratar directamente; no alcanza cortar con el malestar provocado, mucho menos con una papa que no tiene respaldo médico.

niño tomando jarabe Hay algunos remedios caseros clásicos que sí ayudan a aliviar el malestar, pero otros son solo mitos. Fuente: Eres Mamá.