Los mitos que van circulando hasta creerse reales y las creencias de cada persona pueden abarcar miles de temas, desde la nutrición hasta historias e incluso cuando se pone en juego la salud. Respecto a la salud, hay muchos mitos que circulan, por ejemplo, para curar resfriados con remedios caseros.
El resfrío no se cura con estos remedios caseros y son solo mitos: de cuáles se tratan
El resfrío, lejos de curarse con remedios caseros, es víctima de mitos populares que carecen de base científica
Las creencias que tiene cada persona respecto a algo están al orden del día, sobre todo cuando se trata de la salud y de curar enfermedades como el resfrío. Muchos son los mitos e ideas erróneas que la gente cree, y una de ellas es sobre qué remedios caseros la alivian.
Si bien cada persona es libre de creer en lo que quiera y desee, los falsos mitos sobre la salud pueden estar afectando el correcto tratamiento, por eso se está intentando desmentir algunas creencias que parecen sagradas. Te contamos las más comunes.
El resfrío no se cura con estos remedios caseros y son solo mitos
Los remedios para el resfriado son casi tan comunes como un resfriado común. ¿Pero funcionan? Bien, la verdad es que nada puede curar un resfriado causado por un virus y aunque algunos remedios caseros parecen superar a los medicamentos, la realidad es otra.
De hecho la lista de remedios caseros para el resfriado que no alivian los síntomas del resfrío es extensa, de acuerdo con Mayoclinic, algunas son:
- Usar rodajas de papa en la frente para la fiebre: cuando hay fiebre en un resfriado, el cuerpo está ante una infección que se debe tratar directamente; no alcanza cortar con el malestar provocado, mucho menos con una papa que no tiene respaldo médico.
- Medicamentos antibióticos: si bien pueden combatir gérmenes, es decir, bacterias, no actúan contra el virus del resfrío.
- Los medicamentos para el resfriado y la tos en niños pequeños son un mito.
- Hay que comer poco para terminar con la fiebre.
- Hay que evitar los lácteos cuando uno está enfermo porque provoca flema.