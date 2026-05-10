Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este lunes 11 de mayo de 2026 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Corte de agua: por tareas de mantenimiento se interrumpirá el servicio por tiempo indefinido
ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos. Se verá afectada una zona por varias horas
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua hoy
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, durante la madrugada de este lunes 11, se realizarán tareas de mantenimiento y optimización sobre la red de agua de Nueve de Julio.
El objetivo es purgar y limpiar los conductos en puntos específicos de la red para lo cual, se realizará la apertura de válvulas en los siguientes puntos:
- Salta y Joaquín V. Gonzalez
- Salta y Santiago del Estero
- Vedia y Sarmiento
- Yrigoyen y Cavallari
- Robbio y San Martín
Durante los trabajos, es probable que se registre baja presión en la red de distribución y que se produzca anegación en la vía pública en los sectores mencionados.
Recomendaciones ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.