Corte de agua: por tareas de mantenimiento se interrumpirá el servicio por tiempo indefinido

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, durante la madrugada de este lunes 11, se realizarán tareas de mantenimiento y optimización sobre la red de agua de Nueve de Julio.

El objetivo es purgar y limpiar los conductos en puntos específicos de la red para lo cual, se realizará la apertura de válvulas en los siguientes puntos:

Salta y Joaquín V. Gonzalez

Salta y Santiago del Estero

Vedia y Sarmiento

Yrigoyen y Cavallari

Robbio y San Martín

Durante los trabajos, es probable que se registre baja presión en la red de distribución y que se produzca anegación en la vía pública en los sectores mencionados.

corte de agua Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Recomendaciones ante la falta de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.