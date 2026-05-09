Cornejo ratificó su apoyo al plan económico de Milei y apostó por el sector privado

alfredo cornejo 2 "Somos pro sector privado" enfatizó el gobernador Alfredo Cornejo.

El respaldo de Cornejo al rumbo económico de Milei

Alfredo Cornejo sostuvo que la Argentina atraviesa “una etapa de transformación de su macroeconomía” orientada a corregir desequilibrios estructurales acumulados durante décadas. Reconoció que ese proceso “impone tensiones en el corto plazo”, aunque afirmó que abre una oportunidad para construir una economía más ordenada.

“Desde Mendoza acompañamos este proceso con responsabilidad, porque creemos que al país le tiene que ir bien”, afirmó. Y agregó que, si el plan económico se consolida y avanzan medidas como la eliminación de retenciones, Mendoza podría expandir su frontera ganadera, especialmente en el Sur provincial.

En ese punto, mencionó que General Alvear tiene condiciones para crecer por la disponibilidad de tierras aptas, derechos de riego y una cultura productiva de más de un siglo. También incluyó en esa proyección a departamentos como San Rafael, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

“El Estado debe facilitar el crédito”

Uno de los conceptos más fuertes del discurso apareció cuando explicó cuál debe ser, según su visión, el rol del Estado en la economía.

Alfredo Cornejo 3 El gobernador Alfredo Cornejo junto a la vicegobernadora Hebe Casado.

“El rol del Estado es facilitar el crédito, no reemplazar al trabajo bancario ni al financiamiento privado”, afirmó Cornejo al anunciar reformas para orientar recursos públicos hacia el financiamiento productivo.

En ese sentido, explicó que el Gobierno provincial reorganizó áreas de Producción, Hacienda y Finanzas para subsidiar tasas, ampliar fondos de garantías y reducir el costo de acceso al crédito para productores y pymes.

Según detalló, herramientas como Cuyo Aval permiten mejorar las condiciones de financiamiento al ofrecer garantías que reducen el riesgo para los bancos. “Somos pro actividad privada, pro pyme, pro baja de impuestos y pro sector privado pujante como único motor del crecimiento”, insistió.

Además, remarcó que Mendoza puede sostener estas políticas gracias al orden fiscal de la Provincia. “Que la provincia esté ordenada es una buena noticia para las personas, porque el orden genera recursos y esos recursos van directamente a mejorarle la vida a los mendocinos”, sostuvo.

Eficiencia hídrica para el sur

Además de las definiciones políticas y económicas, Alfredo Cornejo repasó una larga lista de inversiones y programas destinados al Sur mendocino.

Entre ellos destacó los acueductos Bowen-Canalejas y Monte Comán-La Horqueta, obras surgidas, según recordó, a partir de pedidos de productores y de la Cámara de Comercio de General Alvear. Allí mencionó especialmente al presidente de la entidad, Germán Herrada.

Cornejo recordó una reunión en la que productores le plantearon que “los mejores campos del sur tienen la peor agua”. A partir de ese diagnóstico, dijo, el Gobierno impulsó proyectos para mejorar el acceso hídrico y sumar valor productivo a esas tierras.

También habló de la necesidad de integrar las zonas de secano con las fincas bajo riego, potenciar la recría y el engorde, y avanzar hacia una ganadería más tecnificada y eficiente.

Entre las herramientas para el sector mencionó el programa de destete precoz, que proyecta mejoras de hasta 30% en los índices de preñez y que este año demandará cerca de $1.000 millones. También destacó el plan Cepo para mejorar el manejo sanitario y el seguro del rodeo.

Remarcó inversiones vinculadas a eficiencia hídrica y gestión del riego por más de $41.000 millones, además del Fondo Compensador Agrícola, que otorga indemnizaciones de hasta $2 millones por hectárea afectada por granizo o heladas.

Según precisó, la Provincia ya destinó $13.100 millones a ese fondo, de los cuales $9.500 millones fueron para el Sur provincial. A eso sumó otros $5.000 millones para emergencias agropecuarias y una línea de créditos de $3.000 millones para fortalecer la actividad ciruelera.

De qué se tratan las obras para General Alvear

Ganadería fiesta Muchos de los avances a los que hizo referencia el gobernador Alfredo Cornejo se relacionan con el incentivo a la producción ganadera de General Alvear.

El gobernador también enumeró obras de infraestructura para General Alvear, como mejoras de caminos productivos, ampliaciones en el Hospital Enfermeros Argentinos, saneamiento, ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales y avances en el corredor vial de las rutas 171 y 153, que conectan el Este con el Sur mendocino.

También mencionó la línea 132 que vincula Nihuil IV con la estación transformadora de General Alvear, una obra que permitirá sumar potencia eléctrica para el verano y acompañar la llegada de nuevas industrias.

Sobre el cierre, Cornejo volvió a insistir con la idea que atravesó todo el discurso: el crecimiento económico depende de un sector privado fuerte y de un Estado ordenado que acompañe, pero que no reemplace la inversión productiva.

“Vamos a seguir acompañando al sector privado no como un gesto, sino como una convicción”, concluyó.