Artrosis de rodilla en adultos mayores: el ejercicio clave para aliviar el dolor

El ejercicio ideal para decirle adiós al dolor por artrosis de rodilla

Si hubiera que elegir un movimiento estrella por su seguridad y eficacia, es la extensión de pierna sentado. Este ejercicio es ideal porque fortalece el cuádriceps sin someter a la rodilla a la carga del peso corporal, y puede marcar una diferencia notable en la estabilidad al caminar.

Para que el tratamiento de la artrosis sea efectivo, los adultos mayores deben escuchar a su cuerpo. Es normal sentir una leve molestia muscular al ejercitar, pero nunca un dolor punzante.

Realizar 3 series de 10 repeticiones con cada pierna, al menos tres veces por semana Lo mejor de este ejercicio es que puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa, cuando puedas, cuando quieras. Si sigues con dolores y molestias, lo mejor será que consultes con una especialista.

ejercicio, adultos mayores No hace falta ir al gimnasio: puedes realizar este ejercicio desde la comodidad de tu casa.

Para los adultos mayores, el objetivo del entrenamiento no es el alto rendimiento, sino la estabilidad. Cuando los músculos que rodean la rodilla están fuertes, actúan como verdaderos amortiguadores de la rodilla.

Cómo realizar este ejercicio correctamente

Siéntese en una silla firme con la espalda recta y bien apoyada. Extienda lentamente una pierna hacia adelante hasta que quede completamente recta (sin bloquear la rodilla de forma brusca). Mantenga la posición durante 5 segundos, sintiendo la contracción en la parte superior del muslo. Baje la pierna lentamente hasta la posición inicial.