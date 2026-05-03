Ni natación, ni pesas: el sencilllo ejercicio con el que los adultos mayores mejorarán el equilibrio

El sencillo ejercicio con el que los adultos mayores mejoran el equilibrio

Un simple tropezón en la calle requiere una respuesta rápida del core y una percepción espacial aguda (propiocepción). Aquí es donde un ejercicio específico, la plancha con elevación de extremidades opuestas, puede ayudarte.

A diferencia de las máquinas de pesas, que aíslan músculos en planos fijos, este movimiento obliga al cuerpo a estabilizarse en una situación de desequilibrio controlado, mejorando a los adultos mayores en este sentido.

ejercicio, adultos mayores Este ejercicio puede eliminar los dolores en el core.

La incorporación de este hábito en la rutina de actividad física diaria no solo reduce el riesgo de lesiones. Al fortalecer la musculatura profunda de la columna, muchos adultos mayores reportan una disminución significativa en los dolores lumbares crónicos.

Para realizar este ejercicio correctamente, debes seguir los pasos que se muestran a continuación:

Colóquese en cuadrupedia (manos y rodillas en el suelo) sobre una superficie cómoda. Apriete el abdomen suavemente para que su espalda permanezca recta como una mesa. Extienda el brazo derecho hacia adelante y la pierna izquierda hacia atrás de forma simultánea. Mantenga la posición durante 5 a 8 segundos. Lo importante no es la altura de las extremidades, sino no balancear la cadera. Regrese al centro con suavidad y cambie de lado.

La importancia del equilibrio en los adultos mayores

El equilibrio es una de las capacidades físicas más críticas para los adultos mayores, ya que actúa como el pilar fundamental para mantener la autonomía y la independencia.

Mejorar la estabilidad, con este y otros ejercicios, reduce significativamente el miedo al caminar, lo que permite a la persona mantener una vida social y física activa.