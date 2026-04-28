Adultos mayores: cómo fortalecer las rodillas desde casa y usando una almohada

Cómo fortalecer las rodillas desde casa y con una almohada

A diferencia de las pesas de metal o las bandas elásticas de alta resistencia, una almohada ofrece lo que los expertos llaman "resistencia progresiva y adaptable". Es un objeto blando que minimiza el riesgo de lesiones por impacto y permite trabajar los músculos estabilizadores.

Para los adultos mayores, este método elimina las barreras económicas y de traslado, permitiendo realizar una rutina de mantenimiento físico en la seguridad y comodidad de su propio hogar.

El ejercicio que deben de realizar para cumplir con este objetivo se denomina como prensa de cojín, y se realiza siguiendo los pasos que se muestran a continuación:

Siéntese en una silla firme con la espalda apoyada. Coloque una almohada doblada entre sus rodillas. Apriete con fuerza moderada durante 10 segundos, sintiendo la contracción en la cara interna de los muslos. Relaje lentamente y repita el proceso 12 veces.

ejercicio, adultos mayores Los adultos mayores no deben abusar de este ejercicio.

Este movimiento fortalece los aductores y el vasto medial, músculos que actúan como escudos para que la rodilla no sufra durante la marcha.

Fortalecer las rodillas genera un efecto de amortiguación natural. Cuando el cuádriceps está tonificado, absorbe la mayor parte del impacto al caminar, evitando que la carga recaiga directamente sobre el hueso.

Principales problemas en las rodillas de los adultos mayores