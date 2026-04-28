Mantener la autonomía y reducir el dolor articular no requiere de costosas máquinas de gimnasio ni de rutinas extenuantes. Un elemento tan cotidiano como una almohada puede convertirse en la mejor herramienta de fisioterapia para los adultos mayores que buscan proteger sus articulaciones.
Adultos mayores: cómo fortalecer las rodillas desde casa y usando una almohada
Las salud de las rodillas de los adultos mayores dependen de los musculos que las rodean. ¿Cómo fortalecerlos usando una almohada?
Con el paso de los años, el desgaste del cartílago y la pérdida de masa muscular (sarcopenia) pueden convertir tareas sencillas, como subir escaleras o levantarse de un sofá, en un desafío doloroso. Sin embargo, la salud de las rodillas depende directamente de los músculos que la rodean.
Cómo fortalecer las rodillas desde casa y con una almohada
A diferencia de las pesas de metal o las bandas elásticas de alta resistencia, una almohada ofrece lo que los expertos llaman "resistencia progresiva y adaptable". Es un objeto blando que minimiza el riesgo de lesiones por impacto y permite trabajar los músculos estabilizadores.
Para los adultos mayores, este método elimina las barreras económicas y de traslado, permitiendo realizar una rutina de mantenimiento físico en la seguridad y comodidad de su propio hogar.
El ejercicio que deben de realizar para cumplir con este objetivo se denomina como prensa de cojín, y se realiza siguiendo los pasos que se muestran a continuación:
- Siéntese en una silla firme con la espalda apoyada.
- Coloque una almohada doblada entre sus rodillas.
- Apriete con fuerza moderada durante 10 segundos, sintiendo la contracción en la cara interna de los muslos.
- Relaje lentamente y repita el proceso 12 veces.
Este movimiento fortalece los aductores y el vasto medial, músculos que actúan como escudos para que la rodilla no sufra durante la marcha.
Fortalecer las rodillas genera un efecto de amortiguación natural. Cuando el cuádriceps está tonificado, absorbe la mayor parte del impacto al caminar, evitando que la carga recaiga directamente sobre el hueso.
Principales problemas en las rodillas de los adultos mayores
-
Lesiones degenerativas de menisco
Bursitis de rodilla
endinitis rotuliana
Quiste de Baker
Gota y Seudogota
Alineación articular (Genu Valgo o Varo)
Debilidad del cuádriceps