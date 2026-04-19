Ni pesas, ni bandas elásticas: el ejercicio ideal para que los adultos mayores cuiden sus huesos

Aunque las pesas son útiles, la sentadilla, o el simple acto de sentarse y levantarse de una silla, utiliza el propio peso corporal como una carga natural y funcional. Este movimiento involucra los grupos musculares más grandes del cuerpo.

El ejercicio constante es el mejor seguro de vida para nuestro esqueleto. Integrar 3 series de 10 repeticiones de sentadillas en la rutina diaria puede marcar la diferencia entre unos huesos frágiles y una estructura sólida.

infusion, adultos mayores, huesos La hidratación a la hora de hacer ejercicio es fundamental.

Si eres un adulto mayor, debes saber que es fundamental consultar con un profesional de la salud, especialmente si existen diagnósticos previos de desgaste articular o problemas de columna.

Los beneficios de realizar sentadillas a diario son algunos de los que se muestran a continuación:

Aumenta la densidad mineral: la carga mecánica sobre la columna y la cadera estimula la creación de nuevas células óseas.

la carga mecánica sobre la columna y la cadera estimula la creación de nuevas células óseas. Mejora el equilibrio: al fortalecer el núcleo (core) y las piernas, se reduce drásticamente el riesgo de caídas, la principal causa de lesiones óseas en la vejez.

al fortalecer el núcleo (core) y las piernas, se reduce drásticamente el riesgo de caídas, la principal causa de lesiones óseas en la vejez. Es funcional: imita una acción que realizamos decenas de veces al día, garantizando la independencia motriz.

Cómo realizar una sentadilla de forma segura