Pequeños trucos diarios para que los adultos mayores incorporen hábitos saludables, según una nutricionista

Alimentación adultos mayores La alimentación de los adultos mayores debe contener proteínas, calcio, vitamina D, etc. Canva

Muchos adultos mayores pierden la sensación de sed. ¿De qué forma nos podemos asegurar de que se mantengan hidratados si no les gusta tomar agua sola?

En mi experiencia en residencias de adultos mayores, una de las estrategias que uso es que siempre que tengan una botellita propia de medio litro o de 700cm para que vean lo que van consumiendo. Por lo general, cuando te dicen que hay que beber 8 vasos diarios, se van olvidando cuántos vasos ya consumieron. En invierno lo mejor es sumar té y consumir unas 4 o 5 infusiones por día. Sin embargo, las infusiones tienen taninos, los cuales contrarrestan la absorción del calcio.

En el caso de un adulto mayor que no puede masticar la comida, ¿Cómo podemos adaptar los alimentos sin que pierdan su valor nutricional ni se vuelvan aburridos?

En este caso, primero hay que consultar con un profesional de la deglusión, que sería un fonoaudiólogo, y pedir la derivación del médico clínico a un fono y el fono va a actuar en conjunto con el nutricionista para ver qué grado de consistencia tiene que tener su comida.

Muchos adultos mayores toman varias pastillas al día. ¿Cómo influyen ciertos medicamentos en la absorción de los nutrientes y qué cuidados hay que tener?

Las pastillas que más influencia tienen con respecto a la alimentación, son por un lado la levotiroxina, que está relacionada con el hipotiroidismo. La levotiroxina se toma de 30 a una hora antes de desayunar, para que el cuerpo esté en ayuno y se pueda absorber de manera eficaz. Y la otra que también es común en pacientes mayores es la levodopa, que es para el tratamiento de Parkinson, que va a interaccionar principalmente con las proteínas, todo lo que es carne, huevo, pollo, lácteos. Se toma de media hora a una hora antes de comer. La levotiroxina interacciona con la absorción de las fibras; y la levodopa interacciona con la proteína y la B12.

Comida saludable Cada adulto mayor debe contar con una dieta establecida por un nutricionista en base a su estilo de vida y necesidades. Canva

Si un adulto mayor tiene hipertensión o diabetes, ¿Cómo se balancea la alimentación?

Más allá de la medicación que se da tanto en hipertensión como diabetes, la misma se balancea la comida, lo que se denomina una dieta Dash. Es importante aclarar que cada plan debe ser adaptado al paciente, ya que los nutricionistas debemos ver los horarios y la rutina de cada persona. En concreto, deben predominar las verduras, las frutas y hay que tener mucho cuidado con el tema de los ultraprocesados, tanto en hipertensión por los alimentos, y en diabetes por el tema de la glucosa.

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