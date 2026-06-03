Ni cardio, ni pesas: el ejercicio ideal para que los adultos mayores no sufran hipertensión

El ejercicio para que los adultos mayores no sufran hipertensión

Una investigación publicada en la prestigiosa revista científica JAMA Network Open vino a patear el tablero de la medicina preventiva. El estudio descubrió que existe un ejercicio capaz de reducir la presión arterial de forma más eficiente que el cardio tradicional, y es perfecto para los adultos mayores.

No requiere levantar discos pesados, correr en una cinta, ni terminar el día con dolor articular. En realidad se refiere al Taichí, un arte marcial milenario de origen chino.

Aunque a simple vista parezca una actividad puramente recreativa o de relajación, lo cierto es que este ejercicio tiene una serie de efectos biológicos que son ideales contra la hipertensión.

adultos mayores Este ejercicio también reduce el estrés.

El estudio clínico dividió a un grupo de personas con prehipertensión en dos bandas: la mitad realizó 60 minutos de caminata aeróbica a paso ligero cuatro veces por semana; la otra mitad dedicó el mismo tiempo al Taichí.

La conclusión de los investigadores fue clara: para los adultos mayores, el enfoque integral del Taichí (cuerpo y mente) ofrece una protección superior para el corazón que el simple ejercicio cardiovascular.

En concreto, la explicación se justifica en varios puntos. Los movimientos fluidos exigen contracciones musculares suaves pero sostenidas. Esto estimula la producción de óxido nítrico, un compuesto natural que dilata las arterias y permite que la sangre fluya con menos resistencia.

A diferencia del running o las pesas, que elevan momentáneamente las hormonas del estrés como el cortisol para responder al esfuerzo, el Taichí las reduce drásticamente.

Al realizarse de pie, a un ritmo pausado y respetando los límites biomegánicos del cuerpo, el riesgo de lesiones musculares o caídas es prácticamente nulo, lo que se traduce en algo positivo para los adutos mayores.

El consejo de los expertos

Para empezar a notar los beneficios protectores del Taichí sobre la hipertensión, los especialistas recomiendan practicarlo entre 3 y 4 veces por semana, en sesiones de 45 a 60 minutos.

Al tratarse de una actividad de bajo impacto, la adherencia a largo plazo es mucho mayor que en los gimnasios tradicionales. Antes de comenzar cualquier rutina física, recordá siempre consultar con tu médico de cabecera para evaluar tu estado de salud general.