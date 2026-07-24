Ni yoga, ni pilates: el ejercicio que mejora la respiración en los adultos mayores

Frente al frío, que reduce la capacidad de hacer ejercicio, muchos profesionales suelen recomendar actividades como yoga o pilates para mantenerse en forma. Sin embargo, no todas las personas cuentan con la posibilidad, la flexibilidad o las ganas de sumarse a este tipo de prácticas. Por suerte, existe una opción mucho más simple y al alcance de la mano.
Se trata de una rutina de bajísimo impacto que los adultos mayores pueden realizar en la comodidad de su casa, sin gastar dinero y con el único objetivo de liberar la caja torácica, corregir la postura y optimizar la respiración diaria.
El movimiento clave para cuidar los pulmones sin salir de casa
El secreto de este trabajo reside en la combinación de dos movimientos muy simples: la rotación suave de hombros y la apertura de pecho.
Al permanecer mucho tiempo en posición sedentaria, los hombros tienden a irse hacia adelante y el pecho se hunde. Esto bloquea el movimiento natural de las costillas e impide que el diafragma descienda correctamente para dejar entrar el aire. Al realizar esta apertura de forma guiada, la zona torácica se libera por completo y la oxigenación mejora de manera inmediata.
- Aumenta la capacidad pulmonar: facilita la entrada de un mayor volumen de oxígeno en cada inhalación, lo que reduce la fatiga ante pequeños esfuerzos diarios.
- Sana la postura: fortalece los músculos de la parte alta de la espalda y afloja la tensión acumulada en el cuello por las bajas temperaturas.
- Protege las articulaciones: la rotación constante ayuda a lubricar los hombros, aliviando la rigidez y las molestias propias de la artrosis.
Paso a paso: cómo realizarlo en pocos minutos
Para llevar adelante este trabajo no se necesita ningún equipamiento especial. Basta con buscar un espacio cómodo, una silla firme y seguir una serie de pasos muy sencillos:
- La postura: sentarse en una silla con la espalda recta, despegada del respaldo y los pies bien apoyados en el suelo.
- Inhalación y apertura: tomar aire profundamente por la nariz mientras se llevan los hombros hacia atrás y abajo. Al mismo tiempo, abrir el pecho intentando juntar suavemente las escápulas (las "paletas" de la espalda).
- Exhalación y descanso: soltar el aire de a poco por la boca —como si se estuviera soplando una vela— y permitir que los hombros regresen a su posición inicial sin forzarlos.