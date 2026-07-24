Ni yoga, ni pilates: el ejercicio que mejora la respiración en los adultos mayores

Se trata de una rutina de bajísimo impacto que los adultos mayores pueden realizar en la comodidad de su casa, sin gastar dinero y con el único objetivo de liberar la caja torácica, corregir la postura y optimizar la respiración diaria.

El yoga tiene un impacto directo en la estructura y el funcionamiento de la respiración.

El movimiento clave para cuidar los pulmones sin salir de casa

El secreto de este trabajo reside en la combinación de dos movimientos muy simples: la rotación suave de hombros y la apertura de pecho.