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Para hacerlo desde casa

Ni yoga, ni pilates: el ejercicio que mejora la respiración en los adultos mayores

Además de mejorar la capacidad pulmonar, este ejercicio tiene otro tipo de beneficios. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Este ejercicio puede realizarse desde la comodidad de casa.

Este ejercicio puede realizarse desde la comodidad de casa.

Frente al frío, que reduce la capacidad de hacer ejercicio, muchos profesionales suelen recomendar actividades como yoga o pilates para mantenerse en forma. Sin embargo, no todas las personas cuentan con la posibilidad, la flexibilidad o las ganas de sumarse a este tipo de prácticas. Por suerte, existe una opción mucho más simple y al alcance de la mano.

Se trata de una rutina de bajísimo impacto que los adultos mayores pueden realizar en la comodidad de su casa, sin gastar dinero y con el único objetivo de liberar la caja torácica, corregir la postura y optimizar la respiración diaria.

El yoga tiene un impacto directo en la estructura y el funcionamiento de la respiraci&oacute;n.&nbsp;

El yoga tiene un impacto directo en la estructura y el funcionamiento de la respiración.

El movimiento clave para cuidar los pulmones sin salir de casa

El secreto de este trabajo reside en la combinación de dos movimientos muy simples: la rotación suave de hombros y la apertura de pecho.

Al permanecer mucho tiempo en posición sedentaria, los hombros tienden a irse hacia adelante y el pecho se hunde. Esto bloquea el movimiento natural de las costillas e impide que el diafragma descienda correctamente para dejar entrar el aire. Al realizar esta apertura de forma guiada, la zona torácica se libera por completo y la oxigenación mejora de manera inmediata.

  • Aumenta la capacidad pulmonar: facilita la entrada de un mayor volumen de oxígeno en cada inhalación, lo que reduce la fatiga ante pequeños esfuerzos diarios.
  • Sana la postura: fortalece los músculos de la parte alta de la espalda y afloja la tensión acumulada en el cuello por las bajas temperaturas.
  • Protege las articulaciones: la rotación constante ayuda a lubricar los hombros, aliviando la rigidez y las molestias propias de la artrosis.
Este ejercicio protege las articulaciones.&nbsp;

Este ejercicio protege las articulaciones.

Paso a paso: cómo realizarlo en pocos minutos

Para llevar adelante este trabajo no se necesita ningún equipamiento especial. Basta con buscar un espacio cómodo, una silla firme y seguir una serie de pasos muy sencillos:

  • La postura: sentarse en una silla con la espalda recta, despegada del respaldo y los pies bien apoyados en el suelo.
  • Inhalación y apertura: tomar aire profundamente por la nariz mientras se llevan los hombros hacia atrás y abajo. Al mismo tiempo, abrir el pecho intentando juntar suavemente las escápulas (las "paletas" de la espalda).
  • Exhalación y descanso: soltar el aire de a poco por la boca —como si se estuviera soplando una vela— y permitir que los hombros regresen a su posición inicial sin forzarlos.

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