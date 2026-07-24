Por qué recomiendan hacer yoga en Luna llena y cuál es el beneficio, según el calendario lunar

El yoga lunar recomienda practicar estas posturas.

En lugar de prácticas intensas, la recomendación pasa por hacer secuencias fluidas, ejercicios de movilidad, técnicas de respiración y posturas que ayuden a liberar tensiones sin sobrecargar el organismo. El objetivo no es hacer más actividad, sino encontrar un equilibrio entre movimiento y descanso.

Como la Luna llena de julio de 2026 se produce en Leo, un signo de fuego según la astrología, el yoga lunar sugiere prestar especial atención a las posturas que favorecen la apertura del pecho y la activación del abdomen.

El calendario lunar recomienda prestar atención a esta fecha para realizar yoga.

Entre las más recomendadas se encuentran Urdhva Mukha Svanasana, conocida como la postura del perro boca arriba, y Ustrasana, o postura del camello. Ambas son flexiones hacia atrás que, dentro de esta tradición, se consideran útiles para movilizar la energía y evitar que se acumule tensión interna.

También se suele incorporar Anahatasana, o postura del cachorro, ya que promueve la apertura de la zona del pecho y, según la Medicina Tradicional China, estimula meridianos relacionados con el corazón y el intestino delgado.