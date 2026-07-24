Por qué recomiendan hacer yoga en Luna llena y cuál es el beneficio, según el calendario lunar

El martes 29 de julio tendrá lugar la Luna llena en Argentina, una fase que, según el calendario lunar y disciplinas como el yoga lunar, representa un momento de culminación, expansión y mayor energía. Para quienes siguen esta práctica, es una oportunidad para adaptar los ejercicios y la respiración al ritmo natural del ciclo lunar.
Yoga en Luna llena: cuáles son los beneficios
El yoga lunar propone modificar la intensidad de la práctica según el calendario lunar. En el caso de la Luna llena del próximo 29 de julio, el cuerpo y las emociones alcanzarán un punto máximo de actividad. Desde esta perspectiva, muchas personas pueden sentir más vitalidad, creatividad o motivación, mientras que otras experimentan mayor sensibilidad, tensión o dificultades para relajarse.
Durante la Luna llena aumentan las cualidades asociadas al fuego y al agua. Esto podría favorecer una sensación de energía elevada, pero también una mayor predisposición a la inflamación, la retención de líquidos o la sobreestimulación del sistema nervioso. Por ese motivo, los especialistas en yoga lunar recomiendan no recurrir a entrenamientos excesivamente exigentes, sino elegir movimientos que permitan canalizar esa energía de forma equilibrada.
En lugar de prácticas intensas, la recomendación pasa por hacer secuencias fluidas, ejercicios de movilidad, técnicas de respiración y posturas que ayuden a liberar tensiones sin sobrecargar el organismo. El objetivo no es hacer más actividad, sino encontrar un equilibrio entre movimiento y descanso.
Como la Luna llena de julio de 2026 se produce en Leo, un signo de fuego según la astrología, el yoga lunar sugiere prestar especial atención a las posturas que favorecen la apertura del pecho y la activación del abdomen.
Entre las más recomendadas se encuentran Urdhva Mukha Svanasana, conocida como la postura del perro boca arriba, y Ustrasana, o postura del camello. Ambas son flexiones hacia atrás que, dentro de esta tradición, se consideran útiles para movilizar la energía y evitar que se acumule tensión interna.
También se suele incorporar Anahatasana, o postura del cachorro, ya que promueve la apertura de la zona del pecho y, según la Medicina Tradicional China, estimula meridianos relacionados con el corazón y el intestino delgado.
En pocas palabras
- Yoga y Luna llena: El 29 de julio se presenta la Luna llena, momento ideal para adaptar la práctica del yoga lunar al ciclo natural de mayor energía.
- Beneficios y precauciones: Si bien la Luna llena aumenta la vitalidad, se recomienda elegir movimientos fluidos y respiración para canalizar la energía sin sobreestimularse.
- Posturas recomendadas: Para la Luna llena en Leo, se sugieren flexiones hacia atrás como perro boca arriba y camello, además de la postura del cachorro para abrir el pecho.