Router wifi: por qué hay que ponerle una moneda encima y cuál es el beneficio

En la búsqueda constante por una conexión a internet más rápida y estable, han surgido decenas de trucos caseros. Uno de los más persistentes y curiosos es colocar una moneda de metal justo en la parte superior del router de wifi.
Muchos se preguntan si este truco casero es realmente efectivo, o si es una pérdida de tiempo. A continuación, se explicarán todas las posibilidades y la verdad acerca de poner una moneda encima del router.
Por qué recomiendan colocar una moneda encima del router wifi
Quienes defienden este método en redes sociales afirman que colocar un pequeño objeto metálico sobre el dispositivo puede aportar beneficios impensados. La mayoría de las explicaciones giran en torno a dos teorías principales:
- Conductividad y señal: se cree falsamente que el metal de la moneda actúa como un reflector o miniantena que ayuda a enfocar las ondas radioeléctricas del wifi.
- Contrapeso físico: la razón práctica más real se debe a que muchos routers modernos son extremadamente livianos. La rigidez de los cables suele moverlos o desequilibrarlos, por lo que colocar una moneda pesada funciona como un soporte casero para mantener el equipo firme sobre la mesa.
A pesar de las teorías populares, los expertos aclaran que la moneda es demasiado pequeña para alterar las frecuencias del internet. Sin embargo, si tu equipo se mueve constantemente por la tensión de los cables, ponerle peso encima es una solución simple y efectiva para darle estabilidad.
Por eso, si tienes un router liviano y que se mueve todo el tiempo, colocar una moneda o un pequeño objeto de peso encima del aparato es un truco casero muy útil.
Consejos para que tu wifi funcione bien
Para asegurar que tu señal de internet rinda de la mejor manera en todo el hogar, es recomendable seguir estas pautas fundamentales:
- Ubicación Estratégica: coloca el router en un lugar central de la casa, alejado de paredes gruesas, espejos, hornos microondas y otros dispositivos que causen interferencias. Si tiene antenas externas, ponlas en posición perpendicular (vertical).
- Cuidado con la Ventilación: evita tapar las rejillas de aire del equipo con objetos grandes o papeles, ya que el sobrecalentamiento ralentiza la velocidad del wifi y acorta la vida útil del módem.
- Actualización y Reinicio: mantén el firmware del router actualizado para mejorar su rendimiento. Reiniciar el router de vez en cuando (botón on/off, no reset) soluciona problemas de lentitud.
- Evitar Interferencias: mantén el router alejado de dispositivos Bluetooth y otros aparatos electrónicos.
- Seguridad: revisa que nadie ajeno esté conectado a tu red, ya que esto ralentiza la velocidad.
- Soluciones Avanzadas: si tienes una casa grande, considera usar un sistema de red Mesh o repetidores wifi para extender la cobertura.