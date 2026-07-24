Router wifi: por qué hay que ponerle una moneda encima y cuál es el beneficio

Conductividad y señal: se cree falsamente que el metal de la moneda actúa como un reflector o miniantena que ayuda a enfocar las ondas radioeléctricas del wifi.

se cree falsamente que el metal de la moneda actúa como un reflector o miniantena que ayuda a enfocar las ondas radioeléctricas del wifi. Contrapeso físico: la razón práctica más real se debe a que muchos routers modernos son extremadamente livianos. La rigidez de los cables suele moverlos o desequilibrarlos, por lo que colocar una moneda pesada funciona como un soporte casero para mantener el equipo firme sobre la mesa.

Este truco casero se apoya en dos teorías.

A pesar de las teorías populares, los expertos aclaran que la moneda es demasiado pequeña para alterar las frecuencias del internet. Sin embargo, si tu equipo se mueve constantemente por la tensión de los cables, ponerle peso encima es una solución simple y efectiva para darle estabilidad.

Por eso, si tienes un router liviano y que se mueve todo el tiempo, colocar una moneda o un pequeño objeto de peso encima del aparato es un truco casero muy útil.

Consejos para que tu wifi funcione bien

Para asegurar que tu señal de internet rinda de la mejor manera en todo el hogar, es recomendable seguir estas pautas fundamentales: