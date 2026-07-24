Hace más de 120 años los trajeron este animal desde Europa para la caza y hoy Argentina no sabe cómo frenarlo

Con una enorme capacidad de adaptación, una dieta prácticamente ilimitada y una alta tasa reproductiva, esa especie colonizó gran parte del territorio de Argentina. Actualmente está presente en al menos 10 ecorregiones, desde los bosques andino-patagónicos hasta zonas áridas, pampeanas y del Litoral.

El animal invasor silencioso que destruye cultivos, altera bosques y ya ocupa gran parte de Argentina

Su éxito representa un enorme desafío para la conservación. A diferencia de los herbívoros, el jabalí es un animal omnívoro y oportunista. Consume raíces, frutos, hongos, insectos, pequeños vertebrados, huevos de aves e incluso carroña. Para alimentarse remueve el suelo con su hocico, un comportamiento conocido como "hozado", que altera profundamente los ecosistemas.

Esa actividad destruye la vegetación, modifica la composición del suelo, favorece la erosión y dificulta la regeneración de especies nativas. Investigaciones realizadas en la Patagonia demostraron que estas excavaciones también reducen la diversidad de organismos que habitan el suelo y afectan procesos ecológicos fundamentales.

Los impactos no terminan allí. El avance de esta especie también perjudica a la producción agropecuaria, ya que provoca daños en sembradíos y pasturas, depreda animales de granja y puede transmitir enfermedades al ganado y a los cerdos domésticos. Entre los riesgos sanitarios más importantes figura la triquinosis, una enfermedad que puede afectar a las personas cuando consumen carne infectada sin los controles adecuados.

La Patagonia es una de las regiones donde su presencia genera mayor preocupación. En parques nacionales como Nahuel Huapi y Lanín, científicos y guardaparques llevan años monitoreando su expansión debido al impacto que produce sobre los bosques nativos y la fauna local.