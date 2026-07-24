Qué animal te representa según tu fecha de nacimiento y la numerología

El horóscopo es algo que atrae a muchas personas, ya sea porque creen en la astrología o por una cuestión de diversión o curiosidad. Aquellos que creen en los astros, también piensan que la fecha de nacimiento de una persona influye mucho en las vidas y el carácter de cada persona y en algo tan especial como el animal espiritual de cada uno.
No es difícil saber cuál es el animal espiritual de cada persona, solamente basta con saber un dato tan simple como la fecha de nacimiento de cada uno.
Qué es un animal espiritual
Un animal espiritual es una especie de guía o protector invisible. Según algunas tradiciones, este ser acompaña a la persona durante toda su vida y le transmite su fuerza y su sabiduría. Se trata principalmente de una creencia proveniente de algunos pueblos indígenas. En la actualidad se ve como una especie de símbolo o de las características propias de cada persona.
Qué animal espiritual sos según tu fecha de nacimiento
- Del 21 de marzo al 19 de abril: las personas que nacieron entre estas fechas son de Aries. El animal espiritual que les corresponde es el perro, ya que son inteligentes y muy sociables.
- Del 20 de abril al 20 de mayo: las personas de Tauro tiene como animal espiritual al toro. Son bravos, fuertes y de un carácter complicado de controlar cuando se sienten atacados.
- Del 21 de mayo al 20 de junio: los geminianos tienen como animal espiritual al delfín. Saben moverse muy bien en cualquier ambiente y suelen caer bien en todos lados.
- Del 21 de junio al 22 de julio: en el caso de las personas de Cáncer, su animal espiritual es el cangrejo. Se adaptan a cualquier lugar y prefieren evitar cualquier tipo de conflicto.
- Del 23 de julio al 22 de agosto: Leo, como es de suponer, tiene como animal espiritual al león. Fuertes, dominantes, no aceptan a otro alfa en el mismo lugar que habitan.
- Del 23 de agosto al 22 de septiembre: la fecha de nacimiento de Virgo corresponde al animal espiritual zorro. Son inteligentes, pero no confiados. Eso sí, son fieles a aquellas personas en las que confía.
- Del 23 de septiembre al 22 de octubre: las personas que tienen a Libra como signo por su fecha de nacimiento también poseen al lobo gris como animal espiritual. Son fieles, románticos y celosos de su territorio.
- Del 23 de octubre al 21 de noviembre: las personas nacidas en estas fechas son de Escorpio y su animal es el tigre. Si se sienten amenazados pueden ser muy agresivos. Son inteligentes y de un carácter complicado.
- Del 22 de noviembre al 21 de diciembre: Sagitario tiene al caballo como animal espiritual, según la fecha de nacimiento de las personas. Les gusta mucho la aventura y ser libres
- Del 22 de diciembre al 19 de enero: Los capricornianos tienen como animal espiritual a los gatos. Pueden hacer creer que no les importa nada, pero observan todo y pueden ser muy atentos.
- Del 20 de enero al 18 de febrero: según la fecha de nacimiento, las personas que pertenecen al signo de Acuario poseen como animal espiritual a la hormiga. Son comunicativos, inteligentes y poseen mucha intuición. Pero además son capaces de sostener y ser fuerte ante cualquier desafío, incluso cuando no pareciera tener esa fuerza.
- Del 19 de febrero al 20 de marzo: Los Piscis tienen al caballo de tierra y de mar como su animal espiritual gracias a su inteligencia y creatividad.
En pocas palabras
- Fecha de nacimiento: El horóscopo asigna un animal espiritual según la fecha de nacimiento.
- Aries a Leo: Perro, toro, delfín, cangrejo y león son los animales espirituales de estos signos.
- Virgo a Piscis: Zorro, lobo gris, tigre, caballo, gato, hormiga y caballito de mar corresponden a estos signos.
Resumen generado por Thinkindot AI