Qué animal te representa según tu fecha de nacimiento y la numerología

No es difícil saber cuál es el animal espiritual de cada persona, solamente basta con saber un dato tan simple como la fecha de nacimiento de cada uno.

Qué es un animal espiritual

Un animal espiritual es una especie de guía o protector invisible. Según algunas tradiciones, este ser acompaña a la persona durante toda su vida y le transmite su fuerza y su sabiduría. Se trata principalmente de una creencia proveniente de algunos pueblos indígenas. En la actualidad se ve como una especie de símbolo o de las características propias de cada persona.